Le uscite Marvel, Panini e Disney dell’11 febbraio

Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le uscite Marvel, Panini Comics e Disney dell’11 febbraio, direttamente dal sito Panini.

VENOM 31

Autori: Donny Cates, Luke Ross, Guiu Villanova

11 febbraio 2021 • 17×26, S., 56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Venom (2018) #29, Web of Venom: Wraith (2020)

• I segreti della Resistenza a Codex infine rivelati!

• Chi si nasconde dietro questo nuovo terrificante simbionte?

• Direttamente dalle pagine di Guardiani della Galassia, il Fantasma!

• Ma qual è il suo legame con Knull?

IRON MAN 3

Autori: Christopher Cantwell, Cafu

11 febbraio 2021 • 17×26, S.,

24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Iron Man (2020) #3

• La mente di Iron Man è nel caos!

• Stanco di essere un eroe di strada, Tony Stark vorrebbe più gratificazioni, ma tutto ciò che si trova davanti è una nuova minaccia.

• Un viaggio in Oklahoma diventa l’occasione per confrontarsi con Hellcat, voce della ragione in un momento di crisi esistenziale.

• Ma non sarà una vacanza, e il Vendicatore d’oro avrà poco tempo per schiarirsi le idee!

THOR 9

Autori: Donny Cates, Nic Klein

11 febbraio 2021 • 17×26, S.,

24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Thor (2020) #9

• Il ritorno di Donald Blake!

• Sono passati molti anni dall’ultima volta in cui Thor ha avuto bisogno della sua identità umana…

• …ma dove è stato il buon dottore per tutto questo tempo?

• L’inizio di una nuova, sconvolgente saga!

AVENGERS 28

Autori: Jason Aaron, Ed McGuinness

11 febbraio 2021 • 17×26, S.,

24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Avengers (2018) #38

• Il ritorno della… Fenice!

• L’era di Konshu si è conclusa, ma è in arrivo una delle entità più potenti del cosmo.

• E per gli Avengers il livello di allarme è massimo.

• In più, Mefisto sarà anche morto, ma la sua minaccia resta!

MARVEL INTEGRALE: GLI INCREDIBILI X-MEN 26

Autori: Chris Claremont, Frank Miller

11 febbraio 2021 • 16×21, B.,

96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Wolverine (1982) #1/4

• Chris Claremont. Frank Miller. Wolverine.

• Due grandi autori e un grande personaggio per la prima, mitica miniserie dedicata all’artigliato canadese!

• Logan è in Giappone per salvare l’amata Mariko da un destino crudele!

• In un unico albo, la saga che ha ispirato il film Wolverine: L’immortale!

X OF SWORDS: STASI

Autori: Jonathan Hickman, Tini Howard, Mahmud Asrar, Pepe Larraz

11 febbraio 2021 • 17×26, S.,

48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: X of Swords: Stasis (2020) #1

• X of Swords, capitolo 7!

• Il torneo che deciderà il destino di Krakoa sta per cominciare!

• Ma prima… chi sono i campioni di Arakko, le nuove nemesi degli X-Men?

• Disegni mozzafiato di Mahmud Asrar (Conan il Barbaro) e Pepe Larraz (House of X)!

X-MEN 13

Autori: Tini Howard, R.B. Silva, Jonathan Hickman, Mahmud Asrar

11 febbraio 2021 • 17×26, S.,

56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Excalibur (2019) #13, X-Men (2019) #13

• X of Swords, capitolo 6!

• Le ultime spade vengono trovate, e la sfida fra Krakoa e Arakko entra nel vivo.

• L’esordio di un nuovo eroe al servizio di Re Jamie Braddock: Capitan Avalon!

• I segreti di Apocalisse e i mefistofelici piani di Saturnyne iniziano a venire a galla!

X-FACTOR 3

Autori: Jonathan Hickman, Mahmud Asrar, Leinil Francis Yu, Benjamin Percy, AA.VV.

Febbraio 2021 • 17×26, S.,

56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: X-Men (2019) #14, Marauders (2019) #14

• X of Swords, capitolo 8!

• Il crossover mutante dell’anno è al giro di boa, e comincia la battaglia più difficile nella vita di molti X-Men!

• Amori, duelli, tradimenti e… segreti!

• I piani di Saturnyne iniziano a chiarirsi e quelli di Apocalisse a infrangersi!

Spider-Man Vs. Morbius

Autori: Todd McFarlane, Roy Thomas, Gil Kane, Dan Slott, Gil Kane, AA.VV.

Data di uscita: 11 feb 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 160

Formato: 17X26

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #100/102, 622, Spider-Man (1990) #13/14, The Spectacular Spider-Man (2013) #14

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

• Una raccolta dei più grandi scontri tra l’Arrampicamuri e il Vampiro Vivente!

• Cinque storie complete firmate da grandi nomi e classici autori del Ragno!

• Uno Spidey con sei braccia assiste all’ingresso di Morbius nell’Universo Marvel!

• Uno splendido racconto dimenticato a firma Paul Jenkins/Paolo Rivera!

CAPITAN AMERICA 27

Autori: Ta-Nehisi Coates, Bob Quinn

11 febbraio 2021 • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Captain America (2018) #23

• Un punto di svolta clamoroso nelle avventure della Sentinella della Libertà!

• Sharon Carter si getta nella mischia sfoggiando l’armatura di Iron Patriot.

• Al suo fianco nella battaglia contro Selene ci sono Capitan America, Falcon e Winter Soldier.

• In gioco c’è una parte della sua anima… e le inquietanti mire dell’Elite al Potere!

FANTASTICI QUATTRO 27

Autori: Dan Slott, R.B. Silva, Paco Medina, Will Robson

11 febbraio 2021 • 17×26, S.,

48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Fantastic Four (2018) #25

• Una nuova era per i Fantastici Quattro! In arrivo nuovi criminali, nuove uniformi e… un nuovo disegnatore!

• Chi è il Timoniere? È qui per salvare o distruggere la nostra realtà?

• Perché Victoriosa è a New York?

• E come la prenderà la Torcia Umana?

AMAZING SPIDER-MAN 55

Autori: Nick Spencer, Patrick Gleason, Matthew Rosenberg, Federico Vicentini

11 febbraio 2021 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #52, Amazing Spider-Man (2018) #52.LR

• Prosegue Ultimi resti, saga a tinte horror che porta a conclusione la trama di Kindred!

• La morte è sempre stata una compagna di Peter Parker, ma forse non l’aveva mai vista così da vicino!

• Inizia il viaggio nel Piano Astrale dell’Ordine della ragnatela!

• Inoltre un finale sconvolgente con… la morte di Spider-Man?!

L’IMMORTALE HULK 32

Autori: Al Ewing, Jeff Lemire, Joe Bennett, Mike Del Mundo

Febbraio 2021 • 17×26, S., 56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Immortal Hulk (2018) #37, Immortal Hulk:

The Threshing Place (2020) #1

• Quando Bruce Banner venne portato per la prima volta nella Base Shadow, fu fatto a pezzi e rinchiuso in contenitori di vetro.

• Ma Banner fu solo la seconda cavia, e ora la prima è libera!

• Una bambina sparisce in una fattoria del Kansas: chi l’ha rapita?

• C’è un mostro che vaga nel cuore dell’America… e non è Hulk

DEADPOOL 6

Autori: Kelly Thompson, Kevin Libranda

11 febbraio 2021 • 17×26, S.,

48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Deadpool (2019) #6-7

• Deadpool invade la nazione degli X-Men!

• Wade Wilson si aspettava un invito a Krakoa…

• …ma non vedendolo arrivare, ha deciso di portarsi avanti!

• Un’intera nazione di armi biologiche e guerrieri mutanti contro il Mercenario Chiacchierone.

BLACK PANTHER: CHI È LA PANTERA NERA?

Autori: Reginald Hudlin, John Romita Jr.

Febbraio 2021 • 17×26, C.,

160 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Black Panther (2005) #1/6

• Nel cuore dell’Africa si cela il paradiso tecnologico del Wakanda, una terra che nella storia non è mai stata conquistata.

• Un gruppo di spietati mercenari si appresta però a varcarne i confini, e solo un uomo si erge di fronte a loro: colui che di quel regno è il sovrano.

• Il suo nome è T’Challa, ma il mondo lo conosce – e lo teme – come Pantera Nera!

• La storia che ha ridefinito uno dei personaggi Marvel più amati, un classico moderno firmato dal produttore di Django Unchained Reginald Hudlin e dal fuoriclasse della matita John Romita Jr.!

X-MEN: GENESI MUTANTE 2.0

Autori: Chris Claremont, Jim Lee, John Byrne, Scott Lobdell

Febbraio 2021 • 17×26, C.,

200 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: X-Men (1991) #1/7

• Per affrontare i pericoli del mondo moderno serve una squadra di X-Men moderna… anzi, ne servono due!

• Il futuro di Magneto, il passato di Wolverine e gli Uomini-X presi nel mezzo.

• Gli Accoliti, la prima apparizione del Team X, i ninja della Mano, i gemelli Fenris, Omega Red e Sabretooth: cosa chiedere di più?

• Quattro dei più grandi autori di sempre danno vita a una mitica sequenza di storie che hanno fatto entrare i Figli dell’Atomo negli anni Novanta ridefinendone il look e l’universo narrativo, qui in una spettacolare versione rimasterizzata.

X-Men di Seagle & Kelly 3

Psico-guerra

Autori: Chris Bachalo, Joe Kelly, Chris Bachalo, Steve T. Seagle, German Garcia

Data di uscita: 11 feb 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 152

Formato: 17X26 15,00 €

Contiene: X-Men #76/79, Uncanny X-Men #357/358

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

• Dai creatori di Ben-10, un ciclo cult per gli X-Men!

• I Figli dell’Atomo contro il Re delle Ombre! E Psylocke non sarà mai più la stessa!

• Svelate le origini di Maggott, l’X-Man più strambo di sempre!

• Il destino di Alfiere e il ritorno sul campo dei cinque Uomini X originali!

Strikeforce 2

Battle Royale Sull’Isola Dei Mostri

Autori: Tini Howard, German Peralta, Jacopo Camagni, Tini Howard

Data di uscita: 11 feb 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 128

Formato: 17X26 16,00 €

Contiene: Strikeforce (2019) #6/9

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

• Solo Angela, Winter Soldier, Spider-Woman e Blade possono fermare l’invasione dei mutaforma Vridai…

• …e la loro battaglia non sarà certamente senza spargimenti di sangue!

• Tutto porta all’Isola dei Mostri, dove lo scontro con Re Deadpool sarà inevitabile!

• Il volume conclusivo della serie più cattiva dell’Universo Marvel!

Marvels: Fotografie 1

Marvel Collection

Autori: Jerry Ordway, Kurt Busiek, Ramon Perez, Alan Brennert, AA.VV.

Data di uscita: 11 feb 2021

Tipo prodotto: Libri

Pagine: 136

Formato: 17X26 17,00 €

Contiene: Sub-Mariner: Marvels Snapshots (2020) #1, Fantastic Four: Marvels Snapshots (2020) #1, Captain America: Marvels Snapshots (2020) #1, X-Men: Marvels Snapshots (2020) #1

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

• Torna Kurt Busiek per un progetto legato al suo capolavoro Marvels, con Alex Ross alle incredibili copertine!

• Namor il Sub-Mariner, i Fantastici Quattro, Capitan America e gli X-Men sono protagonisti di avventure straordinarie viste con gli occhi dell’uomo della strada.

• Un percorso che parte dalla Golden Age e arriva fino ai giorni nostri!

• Quattro albi speciali in un unico volume!

Dr. Strange,Chirurgo Supremo: Sotto i Ferri

Autori: Kev Walker, Mark Waid, Kev Walker, Mark Waid

Data di uscita: 11 feb 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 136

Formato: 17X26 17,00 €

Contiene: Dr. Strange: Surgeon Supreme (2020) #1/6

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

• L’incredibile è successo: Stephen Strange ha recuperato il pieno uso delle mani, e ora niente sarà più come prima!

• Ma a quale delle due carriere darà la precedenza: quella di Stregone Supremo o quella di neurochirurgo?

• Qualunque scelta faccia, il prezzo da pagare sarà altissimo…

• Benvenuti in una nuova era di medicina, arti mistiche e… orrore. Speriamo che sopravviviate all’esperienza!

Amazing Spider – Man 4

Autori: Ryan Ottley, Nick Spencer, Humberto Ramos, Chris Bachalo, Chris Bachalo, Humberto Ramos, AA.VV.

Data di uscita: 11 feb 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 296

Formato: 17X26 30,00 €

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #16/23, #16.HU, #18.HU/20.HU

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

• Quando Kraven fa il suo ritorno, Spider-Man diventa una preda!

• Il Cacciatore e i suoi sgherri hanno catturato super umani per mesi, ma ne manca ancora uno: il Ragno!

• A Central Park va in scena la battaglia più terribile, e la posta in palio è troppo alta perché Spidey possa tirarsi indietro.

• La prima grande saga ragnesca di Nick Spencer, una caccia senza precedenti!

STAR WARS 68

Autori: Greg Pak, Phil Noto, Charles Soule, Luke Ross

11 febbraio 2021 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Star Wars (2015) #75, Star Wars: Empire Ascendant (2020) #1

Il fato del pianeta K43 e dei suoi abitanti di roccia è nelle mani di C-3PO e Chewbacca, mentre Luke Skywalker dovrà portare avanti un piano disperato che lo metterà in rotta di collisione con… Darth Vader!

GARTH ENNIS’ CINEMA PURGATORIO: CODICE PRU

Autori: Garth Ennis, Raulo Caceres

Febbraio 2021 • 18,3×27,7, C.,

160 pp., b/n • Euro 22,00

Contiene: Cinema Purgatorio #1/18

Finalmente in volume la saga di Pru, che raccoglie le storie horror/ umoristiche di Garth Ennis e Raulo Caceres originariamente presentate su Cinema Purgatorio. Pru voleva entrare nel F.D.N.Y. e fare la differenza come paramedico, ma viene assegnata a una squadra speciale che si occupa dei mostri che vivono a New York… cosa che nessuno le aveva detto!

HEAD LOPPER VOL. 3: I CAVALIERI DI VENORA

Autore: Andrew MacLean

Febbraio 2021 • 17×26, C., 192 pp., col. • Euro 23,00

Contiene: Head Lopper (2015) #9/12

Azione, avventura e… decapitazioni in un nuovo capitolo del fantasy più originale degli ultimi anni. Il grande uovo al centro di una lontana città ha cominciato a creparsi, le forze del male sono in subbuglio e la guerra appare ormai imminente. Tra magie arcane

e pericoli di ogni sorta, riusciranno Norgal e la testa della strega Agatha a trovare le risposte che cercano o soccomberanno alla follia?

Teenage Mutant Ninja Turtles 46

Autori: Cory Smith, Tom Waltz, Kevin Eastman, Chris Mowry, Cory Smith, AA.VV.

Data di uscita: 11 feb 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 96

Formato: 17X26 12,00 €

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles (2011) #75, Teenage Mutant Ninja Turtles Universe (2016) #16/17

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

Il processo di Krang entra nel vivo! Sia l’accusa che la difesa hanno ancora qualche asso nella manica, e le testimonianze si fanno sempre più drammatiche, mentre fuori dal tribunale infuria una guerra! Inoltre: il ritorno dei Triceraton dà inizio a una saga che potrebbe cambiare per sempre il mondo delle Teenage Mutant Ninja Turtles.

The Resistance: Benvenuti Nella Resistenza

Autori: Mike Deodato Jr., J. Michael Straczynski

Data di uscita: 11 feb 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 160

Formato: 17X26

Contiene: The Resistance (2020) #1/6

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

Una pandemia ha mietuto centinaia di milioni di vittime in tutto il mondo, ma ha anche dotato alcune migliaia di persone di poteri incredibili. Saranno la causa di nuove sciagure o, invece, l’ultima speranza della Terra? Il grande ritorno al mondo dei comics di J. Michael Straczynski, creatore di Babylon 5, che insieme a Mike Deodato Jr. getta le basi per un nuovo, spettacolare universo narrativo.

TOPOLINO EXTRA N. 2 IL SEGRETO DI LEONARDO DA PAPERDINCI

Autori:AA.VV.

FEBBRAIO 2021

20,5×28, C., pp.160, col.

Euro 12,90

Questo volume è dedicato alla grande saga ispirata a Leonardo da Vinci, Paperino

e Qui, Quo, Qua e il Grande Gioco Geniale, il viaggio a tappe dei Paperi tra le città

d’arte italiane alla scoperta di un mistero del genio vinciano. La voce di Bruno Enna,

sceneggiatore della miniserie, ci svela aneddoti e curiosità sulla storia, mentre

materiali di lavorazione inediti arricchiscono il volume con il “dietro le quinte” dei disegnatori Andrea Freccero, Nicola Tosolini, Alessandro Perina, Lorenzo Pastrovicchio e Giampaolo Soldati.

ZIO PAPERONE N. 32

Autori: AA. VV.

FEBBRAIO 2021 • 14×19,5, B.,

192 pp., col. • Euro 3,50

Un’isola segreta sembra il posto ideale per tenere tutte le monete di Zio Paperone ed è proprio verso di essa che si parte in missione in Zio Paperone e l’isola forziere, la storia inedita che, insieme a tante altre avventure come Zio Paperone e gli oroscopi infallibili e Zio Paperone e il campeggio formativo, ti terranno compagnia in questo volume.

GRANDI CLASSICI DISNEY N. 62

Autori: AA. VV.

FEBBRAIO 2021 • 14,5×19,5, B.,

240 pp., col. • Euro 4,90

Mentre Paperino incontra lo spiritello del Carnevale e Paperina annota le ultime disavventure sul suo diario, Josè Carioca si trasforma addirittura nel “re del Carnevale”. Le Storie Superstar sono infatti dedicate al simpatico pappagallo brasiliano. Torna Super Pippo, alle prese con la Banda Bassotti, e ritroviamo Top De Tops, l’antenato di Topolino,

che incontra i superstiti del continente perduto nell’Isola dei giganti. Una vera

parata di star: gli sceneggiatori Pier Carpi, Carlo Chendi, Rodolfo Cimino e Giorgio

Pezzin e i disegnatori Carl Barks, Luciano Bottaro, Giovan Battista Carpi, Giorgio

Cavazzano, Massimo De Vita, Paul Murry e Romano Scarpa.

