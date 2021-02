Killer Instinct potrebbe tornare su Xbox Series X e Xbox Series S. Lo fa sapere Microsoft, che si è dichiarata interessata a riportare la serie sulla propria console casalinga. Tuttavia l’azienda parrebbe essere in difficoltà nel trovare un team di sviluppo per la creazione del gioco. Sebbene tutte queste sembrino essere solo speculazioni (almeno per ora) è ciò che è merso dal podcast Xbox Two tramite le parole del giornalista di Windows Central, Jez Corden.

Il problema sembra essere nel fatto che Microsoft voglia a tutti i costi un Killer Instinct in esclusiva, cercando di cavalcare l’onda del successo del capitolo su Xbox One. Pare che però nessuno sviluppatore sembri essere all’altezza, mentre alti sarebbero occupati su altri progetti. Di sicuro però sappiamo ora che Microsoft è seriamente intenzionata a continuare questa storica serie. Un suo ritorno è quindi solo questione di tempo.

Killer Instinct – un classico dei picchiaduro

Il primo capitolo della serie è considerato una pietra miliare del genere picchiaduro. Il primo capitolo risale al 1994 per Super Nintendo. Fu sviluppato da Rare e graficamente venne considerato l’assoluta avanguardia della sua epoca. Il seguito Killer Instinct 2 risale invece al 1996, sebbene fosse già uscito nelle sale giochi l’anno prima. La sua edizione console è invece chiamata Killer Instinct Gold e uscì per Nintendo 64.

Il terzo capitolo venne chiamato semplicemente Killer Instinct e uscì in esclusiva per Xbox One e PC nel 2013, dando vita alle speranze di decine di migliaia di fan di un ritorno regolare della serie. Da allora però non si sa quale sia il futuro della serie, sebbene le voci di corridoio sopra discusse lasciano ben sperare nel fatto che il franchise sia vivo e che non ci sia intenzione di lasciarlo nel dimenticatoio per altri 17 anni.

Attenderemo nuove notizie che, nel caso il progetto andasse in porto, non tarderanno ad arrivare.

