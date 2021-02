Miracle Molly e Flatline - due nuove villain in Batman

Continua il fermento in casa DC per il rilancio di marzo denominato Infinite Frontier che passa anche da Miracle Molly e Flatline, due nuove villain che esordiranno sulle pagine di Batman.

Arrivano Miracle Molly e Flatline

La prima delle due villain è Miracle Molly e verrà introdotta dall’attuale scrittore di Batman, James Tynion IV, e dal disegnatore Jorge Jimenez (che l’ha anche creata graficamente) in Batman #106 (che uscirà il prossimo 2 marzo negli Stati Uniti) e successivamente in Batman #108.

Eccola:

Nel suo blog personale, Tynion IV l’ha descritta brevemente dicendo che fa parte di una nuova gang chiamata Unsanity Collective che prenderà sempre più piede a Gotham nel corso dell’anno.

Miracle Molly sarà in qualche modo collegata allo Spaventapasseri e ad un arco narrativo più ampio chiamato “The Cowardly Lot”.

L’ Unsanity Collective invece sarà una gang hi-tech la cui particolarità è la capacità di usare una tecnologia in grado di cancellare memorie e ricordi e in quindi anche i traumi e le paure.

La seconda villain è invece Flatline e verrà introdotta da Joshua Williamson e Gleb Melnikov in Robin #1 che uscirà negli Stati Uniti a fine aprile.

Per ora non si sa molto del background di Flatline tranne che è stata mostrata sempre da James Tynion IV tramite la sua newsletter ufficiale. L’autore ha espresso eccitazione per il personaggio e per il suo design auspicando un incontro scontro fra Flatline e la già famosa Punchline.

Chi è Punchline?

Punchline è la nuova partner del Joker, dice James Tynion IV:

Quando ho introdotto Punchline per la prima volta, ho detto molte volte che questa non sarebbe stata una meteora come personaggio. Che avevo grandi progetti per lei, che sarebbe stata protagonista di una grande storia l’anno prossimo e oltre “Joker War” è finita, ma i piani di Punchline sono appena iniziati. Sono entusiasta di raccontare questa storia spaventosa che espande il suo passato e prepara il suo futuro, con l’incredibile Sam Johns e l’incredibile Mirka Andolfo. Questo è solo l’inizio! […] I fan hanno risposto immediatamente a Punchline quindi sono entusiasta di far parte del team che punta a costruire le fondamenta di questa icona di culto mortale”. Non sembra dunque faremo a meno di azione, orrore e romanticismo… E quando si tratta di Punchline e Joker, spesso sono presenti tutti e tre insieme!

