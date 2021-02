Nonostante la Disney possieda legalmente i franchise di Star Wars e Marvel, Kevin Feige non pensa che ci sia alcun motivo, né alcun fondamento logico per realizzare un film crossover tra questi franchise. Ma quali sono i motivi di questa sua ferma convinzione?

Kevin Feige ci spiega perché un crossover tra i due franchise non sarebbe possibile

Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios dal 2007 e dal 2007 e Chief Creative Officer della Marvel dal 2019, ha recentemente rilasciato un’intervista con la Yahoo Entertainment nella quale si è parlato del suo ruolo di produttore del nuovo film di Star Wars di prossima uscita e se questo potrebbe portare alla possibilità di vedere Marvel e Star Wars incontrarsi in uno stesso stesso film.

Kevin Feige ha risposto così:

Se me lo aveste chiesto vent’anni fa, avrei risposto “Non penso proprio”. Ma in questo caso davvero non credo proprio che si farà. Non vedo nessuna ragione per farlo.

Un crossover di questo genere non è una cosa così fuori dall’ordinario, almeno nel più ampio canone dei fumetti. La Marvel è stata il primo editore a pubblicare i fumetti di Star Wars alla fine degli anni ’70 e all’inizio degli anni ’80, una licenza che l’editore ha riacquistato nel 2015. Kevin Feige rivela anche di essersi divertito con il crossover di Star Trek e X-Men Planet X, che Marvel ha rilasciato nel 1996. Il produttore ammette di non essere contrario a un crossover ma solo nei fumetti e che non vede la necessità farlo in un film.

Qualche dettaglio in più sui due franchise

La Disney ha acquisito i diritti della Marvel Entertainment nel 2009, così come della Lucasfilm nel 2012. Dopo questi investimenti, la Marvel ha rilasciato il suo ventitreesimo film nella serie Infinity Saga dell’MCU (Marvel Cinematic Universe) oltre a numerosi programmi TV e tie-in come la recente serie WandaVision. Allo stesso modo, Star Wars sotto Disney ha visto l’uscita di una nuova trilogia in franchising, due film prequel, più serie animate e l’acclamato spettacolo Disney +, The Mandalorian .

Nuovi programmi arriveranno presto per entrambi i franchise come è stato svelato all’evento Disney’s Investors Day di dicembre, inclusi i titoli e il cast per la lineup della Fase 4 della Marvel e numerosi spettacoli di Star Wars in arrivo per Disney +.

