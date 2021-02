In un’intervista, Suzuki ha parlato di Shenmue 4 e delle sue ambizioni per questo 2021.

Yu Suzuki è un nome che, per gli appassionati di videogiochi, non ha bisogno di presentazioni. Il suo nome è stato associato per anni ad uno dei gruppi più prolifici e noti dello sviluppo interna di SEGA.

Il genio dietro l’epopea di Ryo Hazuki ha parlato di uno “shooting RPG”, un “sequel” e di una “riflessione sui combattimenti uno contro uno” previsti per il 2021, ma non ha svelato altro.

Allo stesso tempo, ha affermato che Shenmue 4 si farà. È andato anche oltre dicendo che il gioco rimarrà fedele alla saga, ma allo stesso tempo diventerà più aperto alle masse, invece che arroccarsi sulle sue posizioni così testarde e anche vecchie dal punto di vista del sistema di gioco.

C’è anche da ricordare che le vendite del tanto agognato terzo capitolo non sono andate poi così bene nonostante l’uscita su PS4, Xbox One e PC. Ci si chiede se anche Shenmue 4 sarà finanziato tramite Kickstarter o se Suzuki troverà un publisher volenteroso di investire sul progetto.

Shenmue 4 – cosa ci aspetta

Una collection HD dei primi due giochi era stata pubblicata il 21 Agosto 2018 per PS4, Xbox One e PC.

Shenmue I e Shenmue II sono due giochi di avventura e azione ambientati in un open world che unisce combattimenti di arti marziali, indagini, elementi GDR e numerosissimi mini-giochi.

La storia è ambientata nel 1986, quando il giovane artista marziale Ryo Hazuki torna a casa, nel dojo del padre Iwao Hazuki, e si ritrova ad assistere al suo assassinio per mano di un uomo cinese di nome Lan Di. Costui ruba poi un misterioso manufatto noto come “Specchio del Drago” e Ryo giura di vendicare la morte del padre, mettendosi sulle sue tracce.

Nel primo gioco della serie la storia inizia con il viaggio di Ryo che si mette alla ricerca di indizi sull’omicidio del padre affrontando terribili gangster. Nel sequel, Shenmue II, la ricerca di Ryo continua e si addentra nel mondo della criminalità, per scoprire i misteri dello specchio del Drago custodito dal genitore.

Dove ci porterà invece Shenmue 4?

