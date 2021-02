L’artista MADYOU ha creato un crossover perfetto tra Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man utilizzando come base l’opening dell’anime di Jujutsu, grazie al quale i fan possono finalmente immaginare come potrebbe diventare l’adattamente anime del manga di Tatsuki Fujimoto.

Le due storie, entrambe pubblicare su Shounen Jump, sono molto simili sotto vari aspetti. Tutte e due sono di genere horror ed entrambi i protagonisti ospitano all’interno del loro corpo un demone che fornisce loro un potere sbalorditivo, ma se l’anime di Jujutsu Kaisen, animato dallo Studio MAPPA, è attualmente in corso, per la serie animata di Chainsaw Man occorrerà aspettare ancora del tempo anche se abbiamo già visto la prima key visual e appurato che la produzione sarà, anche in questo caso, a cura di Studio MAPPA (Jujutsu Kaisen, L’Attacco dei Giganti: Stagione Finale, Dorohedoro).

In passato, i manga più importanti di Shonen Jump come Dragon Ball e One Piece hanno avuto crossover speciali. Dato che sia Jujutsu Kaisen che Chainsaw Man condividono sia lo stesso genere sia lo studio di animazione, non sarebbe così inverosimile che possa nascere un episodio crossover tra queste due serie e, in tal caso, il divertimento sarebbe assicurato visti i protagonisti!

A proposito di Jujutsu Kaisen

Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight è un manga shounen scritto e disegnato da Gege Akutami su Weekly Shonen Jump dal 2018. In Italia l’opera è edita da Planet Manga.

Il manga ha ispirato un anime televisivo che ha debuttato il 2 ottobre. L’anime è composto da 24 episodi, e Crunchyroll lo sta trasmettendo in contemporanea con il Giappone mentre la piattaforma per lo streaming ha reso disponibile il primo episodio completo anche sul proprio canale YouTube ufficiale.

A proposito di Chainsaw Man

La prima parte del manga di Chainsaw Man, di Tatsuki Fujimoto si è concluso il 13 Dicembre 2020 su Weekly Shonen Jump mentre la seconda parte del manga debutterà prossimamente sulla app Shonen Jump Plus di Shueisha.

La serie si è classificata prima all’edizione di quest’anno del Kono Manga ga Sugoi.

In Italia il primo numero della serie è disponibile dal 22 Ottobre scorso grazie a Planet Manga e qui potete leggere la nostra recensione.

