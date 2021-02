Dal Twitter di Xbox Canada compare l’impressionante scultura in ghiaccio di una Xbox Seres X nel mezzo della neve, completa di controller.

Some people build ice rinks in their backyards, we prefer giant ice consoles. 🇨🇦 🧊 🎮 pic.twitter.com/nRLZnha02f — Xbox Canada (@XboxCanada) February 3, 2021

La scultura è molto più grande di quanto sembra in foto, data la prospettiva. Parliamo di un cubicolo di ghiaccio di circa un metro e mezzo, dal peso di ben 90kg. Se da un lato il design della Xbox Series X è stato semplice da ricostruire (eccezione fatta per la zona lettore e il retro), di tutt’altra caratura è il lavoro fatto sul controller. Esso è infatti molto più complesso ed è estremamente fedele.

Per il mese di febbraio la “console” dovrebbe essere al sicuro. Passato questo periodo di freddo, sappiamo tutti la fine che farà…

Xbox Series X – altri tipi di riproduzioni

Che Xbox Series X sia protagonista di una raffigurazione eccentrica non è nuovo. Già ad ottobre avevamo visto un frigorifero basato sul design della console Microsoft. Si tratta sicuramente di scelte di marketing simpatiche e ben ragionate che aumentano la popolarità della console. Per ottenere il frigorifero c’era stato addirittura un giveaway. Qualcuno infatti è riuscito a vincere il frigo semplicemente retwettando il post.

Il giveaway non è stato poi più disponibile a partire dall’11 novembre, data di uscita della console. Del resto la console era sempre stata oggetto (sebbene meno della PS5) di schernimento per la forma insolita (sebbene sobria ed elegante per molti).

Vi ricordiamo che Xbox Series X è presente sul mercato con due modelli, uno chiamato Xbox Series S, leggermente meno potente della sua “sorella maggiore” e priva di lettore. Questo modello è stato principalmente pensato per chi usufruisce del nutrito catalogo del Game Pass , che si allarga di titoli ogni mese in seguito a tutta una serie di fruttuose collaborazioni come con EA e, si pensa, anche Ubisoft in futuro.

