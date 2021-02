Shiori Teshirogi, co-autrice del manga Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco: The Lost Canvas insieme al maestro Masami Kurumada, ha realizzato due nuovi disegni di Albafica dei Pesci e di Pandora.

I disegni, pubblicati sul profilo Twitter ufficiale dell’autrice, sono stati realizzati per festeggiare l’arrivo dei due personaggi all’interno del gioco mobile Saint Seiya – Zodiac Brave/Cosmo Fantasy di Bandai Namco Entertainment.

A proposito di Saint Seiya – The Lost Canvas

Masami Kurumada e Shiori Teshirog hanno serializzato la serie manga sulle pagine della rivista Weekly Shonen Champion edita da Akita Shoten dal 21 Settembre 2006 al 7 Aprile 2011; l’opera si compone di 25 volumi.

Dallo scorso Ottobre i capitoli della serie vengono riproposti sulla edizione digitale di Weekly Shonen Champion.

Una serie spin-off, incentrata sui Cavalieri d’Oro, è uscita su Bessatsu Shonen Champion tra il 2011 e il 2016 per un totale di 16 volumi.

Di tanto in tanto la Teshirogi realizza dei capitoli inediti dell’opera, il più recente dei quali è stato pubblicato a Gennaio.

In Italia Planet Manga ha pubblicato sia la serie principale, sia la serie extra:

ambientata nell’Europa del XVIII secolo, narra della precedente Guerra Santa fra le forze di Atena e quelle di Ade. Protagonista della storia è il predecessore di Seiya, ovvero Tenma, il Cavaliere di Bronzo del Pegaso, ma accanto a lui troviamo due vecchie conoscenze: i giovani Sion, Cavaliere d’Oro dell’Ariete e futuro Grande Sacerdote del Santuario, e Doko, il Cavaliere d’Oro della Bilancia.

Il 1 Ottobre 2020 la casa editrice modenese ha dato alle stampe il libro che raccoglie le illustrazioni originali della Teshirogi.

Della stessa autrice Goen sta pubblicando Batman e la Justice League.

The Lost Canvas ha ispirato una serie animata in due stagioni, disponibili in Italia su Netflix e in home video grazie a Yamato Video e Koch Media.

