Le uscite Star Comics del 10 Febbraio 2021 vedono la conclusione di Starving Anonymous e l’arrivo sugli scaffali dei nuovi volumi di serie come Mao, Sailor Moon Eternal Edition e Ariadne in the Blue Sky.

Di seguito tutte le uscite Star Comics del 10 Febbraio 2021, ricordandovi che nei giorni scorsi sono tornati disponibili tutti i volumi di Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco Perfect Edition.

Le uscite Star Comics del 10 Febbraio 2021

VALIANT 139

BLOODSHOT NUOVA SERIE 3

di Tim Seeley, Marc Laming

17×26, B, 96 pp, colore, € 8,90

Mostruosità inconcepibili stanno scatenando l’inferno sulla terra! Bloodshot e i suoi alleati nella coalizione di ex-agenti conosciuta come “i Bruciati” saranno messi a dura prova… ma non tutto è come sembra. Circondato dai nemici, di chi si potrà fidare stavolta Bloodshot?

PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON ETERNAL EDITION 8

di Naoko Takeuchi

14,5×21, B, 346 pp, b/n e col., con copertina olografica, con alette, € 14,90

Un nuovo varco squarcia il cielo di Tokyo, sopra il tendone del Dead Moon Circus. Gli incubi si riversano senza sosta sul pianeta, circondato da tenebre ormai sempre più fitte. Usagi e Mamoru, guidati dal cavallo alato Helios, penetrano nel cuore del Golden Kingdom e scoprono la funzione del Golden Crystal… Riusciranno a fermare la crudele Nehellenia?

BIG 61

FAIRY TAIL NEW EDITION 50

di Hiro Mashima

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, con alette, € 4,30

Anche in edicola

Natsu, Happy e Lucy, messisi in viaggio in cerca dei loro compagni per far rinascere Fairy Tail, riescono a reincontrarsi con Wendy e Charle, che si erano trasferite a Lamia Scale. Tuttavia, proprio quando sembra che il primo passo sia stato compiuto positivamente, ecco che le cose si fanno difficili! A quanto riferisce una depressa Lluvia, Gray è scomparso e pare che dietro le quinte ci sia l’ombra di Avatar, salita alla ribalta al posto delle gilde oscure…

FAN 257

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR 5

di Aka Asakasa

13×18, B, 208 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,90

Cominciano le tanto attese vacanze estive e per i nostri amici si apre una nuova stagione di esperienze, ricordi e amicizie. Chissà se ci saranno degli interessanti risvolti anche sul piano sentimentale!

POINT BREAK 250

STARVING ANONYMOUS 7 di 7

di Kengo Mizutani, Yuu Kuraishi, Kazu Inabe

13×18, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,90

Gli umani sono in realtà esseri creati dai nuovi occupanti della Terra: giunti da un lontano pianeta morente, ne hanno pilotato l’evoluzione dalle scimmie per migliaia di anni e ora intendono “vendemmiare” il frutto della lunga attesa. Questi mostri affamati sferrano i propri attacchi in ogni angolo del mondo, e di fronte al loro implacabile appetito l’umanità rischia l’estinzione. C’è un modo per evitarlo?! E in cosa consiste il piano che Yamabiki ha proposto a Natsune…?! Ecco il volume conclusivo del survival horror in cui si decide il destino dell’umanità!



ZERO 248

HEAVENLY DELUSION 4

di Masakazu Ishiguro

14,5×21, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 6,90

Attirati dalle voci riguardo a un dottore che sembra faccia vivere le persone in eterno, Maru e Kiruko cercano di entrare in contatto con la Comunità Religiosa dell’Immortalità. Introdottisi nei sotterranei di un enorme edificio in cui si dice venga “allevato un mangiauomini”, i due si trovano di fronte a una situazione difficile. Nel frattempo, Tokio è sotto sorveglianza a causa di un malessere di origine sconosciuta. Emergono poi alcuni ricordi che illuminano il passato della scuola, come i fatti relativi al suicidio di Asura, ma quanto più mondo interno ed esterno all’istituto sembrano vicini a toccarsi, dando risposta ad alcune delle domande che li circondano, tanto più il mistero si infittisce…



KAPPA EXTRA 260

ARIADNE IN THE BLUE SKY 5

di Norihiro Yagi

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,50

Alla principessa Leana e al cavaliere del cielo Lacyl si è unita Lululola, una vecchia compagna di quest’ultimo, e il loro viaggio procede a un ritmo ancora più spedito. All’interno della tomba dei re dei Ruusa, i tre si trovano ad affrontare dei nemici Ruusa e il terribile Jiura, appartenente alla razza Gisau. In uno scontro che impegna tutti contro tutti, la natura di photon carrier di Lacyl e Lululola si risveglia per proteggere Leana e salvarla dal pericolo!

WONDER 101

ECHOES 5

di Kei Sanbe

13×18, B, 192 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 5,90

Il rifugio dell’uomo del fuoco viene distrutto da un incendio e Senri ed Enan scampano alla morte per un soffio. In seguito, per cercare di ottenere altre informazioni su Kazuto, Enan si reca dal nonno di Senri intenzionata a rivolgergli alcune domande sulla figlia morta tredici anni prima, mentre Senri cerca di entrare in contatto con la malavita. Nel frattempo, Kazuto e l’uomo del fuoco sono impegnati in un nuovo lavoro, ma l’atmosfera tra i due comincia a farsi tesa…

EXPRESS 248

MAO 3

di Rumiko Takahashi

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,50

Durante il grande terremoto del Kanto, Mao incontra Byoki e si ritrova a dover affrontare un nuovo nodo irrisolto del suo passato. Qual è il terribile fardello che da mille anni grava sulle sue spalle?

WASABI 8

IL RITORNO DELLO SFIGATTO – NEKONAUGHEY 3

di Q-rais

15×21, B, 136 pp, colore, con alette, € 12,00

Così lontani, così vicini: lo Sfigatto e il Ficoniglio sono i classici opposti che si attraggono. L’uno pigro, goffo, semplice e un po’ spiantato; l’altro efficiente, impeccabile, raffinato, benestante. Le differenze, però, non sono un problema quando c’è l’amicizia, quella vera… E allora non far caso ai fallimenti, Sfigatto, e continua a lanciarti in nuove, improbabili imprese! Se anche gli esiti fossero catastrofici, ci sarà sempre qualcuno pronto a darti una mano e a toglierti dai guai!

Tornano le esilaranti disavventure del gatto più flemmatico e pacioccone che ci sia!

