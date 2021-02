Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le uscite Panini DC Italia dell’11 febbraio 2021, direttamente dal sito Panini.

MULTIVERSITY

Autori: Grant Morrison, Ivan Reis, Frank Quitely, Jim Lee, AA.VV.

Febbraio 2021 • 18,3×27,7, C., 464 pp., col. • Euro 42,00

Contiene: Multiversity (2014) #1, Multiversity: The Society of Super-Heroes: Conquerors of the Counter-World (2014) #1, Multiversity: The Just (2014) #1, Multiversity: Pax Americana (2015) #1, Multiversity:

Thunderworld Adventures (2015) #1, Multiversity Guidebook (2015) #1, Multiversity: Mastermen (2015) #1, Multiversity: Ultra Comics (2015) #1, Multiversity (2014) #2, Multiversity: The Deluxe Edition

• Esiste un fumetto che sta infettando tutti e 52 gli universi paralleli del Multiverso DC!

• È un fumetto maledetto, che ha già corrotto i supereroi di Terre simili a quella che conosciamo.

• Quel fumetto è Multiversity, e la voce nella vostra testa è il suo veicolo!

• Un capolavoro multidimensionale ed epico partorito dal genio di Grant Morrison e disegnato da artisti eccezionali!

SANDMAN LIBRARY VOL. 10: LA VEGLIA

Autori: Neil Gaiman, Charles Vess, Jon J. Muth, Michael Zulli

Febbraio 2021 • 17×26, B., 192 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Sandman (1988) #70/75

• La conclusione della serie regolare di Sandman!

• Tutto è ormai compiuto, ma l’incarnazione stessa dei sogni può davvero morire?

• E soprattutto, chi si riunirà per ricordare Morfeo?

• Inoltre, una nuova altra storia dedicata a William Shakespeare, pronto a scrivere La tempesta!

BATMAN 17

Autori: James Tynion IV, Guillem March, Javier Fernandez

11 febbraio 2021 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Batman (2016) #92/93

• Grazie al misterioso piano del Designer, a Gotham City sta per avvenire la più grande rapina della storia!

• Batman sa cosa fare, ma prima dovrà sfuggire alla più ingegnosa trappola mortale che l’Enigmista abbia mai escogitato!

• La saga Progetti oscuri raggiunge l’apice narrativo!

• Nel frattempo, si profila una nuova minaccia… e Joker è al centro della scena!

SANDMAN LIBRARY VOL. 11: NOTTI ETERNE

Autori: Neil Gaiman, Milo Manara, Glenn Fabry, Frank Quitely, AA.VV.

Marzo 2021 • 17×26, B., 160 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Sandman: Endless Nights

• Una fantastica raccolta di storie dedicata agli Eterni!

• Alcuni dei più grandi fumettisti contemporanei affiancano Neil Gaiman per regalarci sette racconti autoconclusivi.

• Qual è il sapore del Desiderio? Perché Morte si trova a Venezia?

• Cos’è successo alla piccola Delirio? E qual è il legame fra gli Eterni e la distruzione di Krypton?

LANTERNA VERDE: TERRA UNO VOL. 2

Autori: Corinna Bechko, Gabriel Hardman

Febbraio 2021 • 17×26, C., 144 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Green Lantern: Earth One (2018) vol. 2

• Torna la versione alternativa di Lanterna Verde ideata da Corinna Bechko e Gabriel Hardman!

• Un incidente interplanetario costringe il protettore della Terra Hal Jordan a partire in missione…

• …e collaborare con John Stewart per salvare la galassia da un’invasione!

• Inoltre, l’esordio delle Lanterne Gialle!

Swamp Thing di Alan Moore 1

DC Absolute

Autori: Alan Moore, Steve Bissette, Rick Veitch, John Totleben, AA.VV.

Data di uscita: 11 feb 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 448

Formato: 20.5X31 50,00 €

Contiene: Saga of the Swamp Thing (1982) #20/34, Swamp Thing Annual (1985) #2

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

• Prima di Watchmen, prima di V for Vendetta, prima di Miracleman… c’era Swamp Thing, una delle prime pietre miliari del giovane Alan Moore!

• Un personaggio dimenticato riportato ai fasti di un tempo con una decostruzione dell’horror supereroistico senza pari!

• L’influente saga che ha portato alla British Invasion del fumetto americano!

• Il “golden standard” dell’horror a fumetti in edizione gigante!

Justice League: Darkseid War

Autori: Geoff Johns, Francis Manapul, Jason Fabok

Data di uscita: 11 feb 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 360

Formato: 17X26 34,00 €

Contiene: Justice League (2011) #40/50, Justice League: Darkseid War Special (2016) #1, DC Divergence (2015) #1

Rilegatura:Cartonato

Interni: Colori

• Una delle saghe più epiche della Justice League finalmente raccolta in volume!

• Geoff Johns ci porta nel bel mezzo dello scontro fra Darkseid e l’Anti- Monitor!

• I paladini della Terra stanno per trasformarsi in divinità! Ma cosa distingue un eroe da un dio?

• La storia da cui è scaturita la miniserie Tre Joker!

Batman: Gotham Nights

Autori: Jim Lee, Jim Lee, Scott Williams, Brad Meltzer, Sal Giunta, AA.VV.

Data di uscita: 11 feb 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 152

Formato: 17X26 18,00

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

• Una serie di inedite ed emozionanti avventure per Batman!

• Nuovi nemici, classiche nemesi e grandi storie d’azione!

• Per la prima volta in Italia, la raccolta in volume della serie digitale realizzata da grandi firme dei comics!

• Il fumetto ideale per chi volesse cogliere l’essenza del moderno Cavaliere Oscuro!

