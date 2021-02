Star Wars: Andor sarà diretta da più di un regista, a differenza di Obi-Wan Kenobi che ha in Deborah Chow l’unica cineasta dietro la macchina da presa.

Stando a quanto raccolto da Discussing Film in esclusiva, la regia degli episodi è stata finora affidata a Toby Haynes (Black Mirror, Utopia), a Ben Caron (Sherlock, The Crown) e a Susanna White (Nanny McPhee Returns, Masters of Sex).

A proposito di Star Wars: Andor

Star Wars: Andor è un thriller spionistico creato da Tony Gilroy, co-scrittore di Rogue One, che riveste i ruoli di sceneggiatore e showrunner della serie.

Gli altri sceneggiatori sono Dan Gilroy (Nightcrawler), Beau Willimon (House of Cards) e Stephen Schiff (The Americans).

Nella serie Diego Luna riprenderà il ruolo della spia ribelle Cassian Andor e sarà affiancato da Stellan Skarsgard, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough, Kyle Soller e Genevieve O’Reilly (nel ruolo di Mon Mothma).

Luna, intervistato dal The Hollywood Reporter, ha paragonato la serie a un lungo film:

Il modo in cui stiamo girando mi ricorda il modo in cui abbiamo girato il film e la quantità di lavoro dietro questa serie tv mi ricorda il lavoro che si fa per un film. È come se stessimo facendo un film molto lungo.

L’attore ha aggiunto che è una sfida molto interessante raccontare una storia anche se già conosciamo come andrà a finire, poiché l’approccio scelto permetterà di esplorare e riflettere sul protagonista in profondità.

Si comporrà di 12 episodi, in arrivo in esclusiva streaming su Disney+ nel 2022; le riprese sono partite in Inghilterra e qui possiamo guardare le prime foto dei set in allestimento.

Star Wars: Andor e le prossime novità

Di seguito un riepilogo delle prossime novità su Star Wars in arrivo al cinema e su Disney+:

