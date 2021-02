Quando si è interessati a più giochi da tavolo, a volte si è costretti a fare una scelta. Allora perché non consultare i giochi da tavolo in offerta su Amazon?

Per correre in vostro soccorso, sarà mia premura informarvi sui migliori giochi da tavolo in offerta che potete trovare su Amazon, ricordandovi anche che per molti titoli la spedizione è GRATUITA per ordini superiori a 29,00 € o se siete in possesso di un abbonamento Amazon Prime.

Quando si è costretti a scegliere di acquistare solo un gioco da tavolo rimandando l’acquisto dell’altro (o degli altri), potreste approfittare di qualche offerta particolarmente vantaggiosa.

In ogni caso, dare uno sguardo ai giochi da tavolo in offerta presenti su Amazon può aiutarvi a risparmiare qualcosa.

Che siate appassionati di giochi da tavolo di tipo puzzle, strategici, di carte, di società o per tutta la famiglia, in questi appuntamenti fissi potrete trovare qualche idea interessante per i vostri acquisti, con un occhio sempre rivolto al risparmio.

Dunque, bando alle ciance e iniziamo subito!

Amazon – i giochi da tavolo in offerta il 6 febbraio 2021

Non Calpestarla Edizione Standard 16,03€ 24,99€

Rolimate – Gioco in Legno Perline Magnetiche di Corrispondenza e di Memoria 24,99€ 32,99€

Taboo – Il Gioco delle Parole Proibite 17,43€ 27,99€

Monopoly Edizione Città di Roma 18,85€ 29,99€

Dixit 26,91€ 29,90€

Le Case della Follia 68,80€ 89,90€

Kingsburg 31,99€ 59,90€

BANG! 18,90€ 19,90€ (qui trovate la mia intervista a Emiliano Sciarra, il creatore di BANG!)

Santorini 23,19€ 32,99€

Uno Flip 7,70€ 13,99€

L’Isola di Fuoco, Edizione in Italiano 49,30€ 59,90€

Minecraft Builders & Biomes 37,50€ 59,99€