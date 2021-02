Il creatore di Edens Zero ha condiviso un nuovo adorabile schizzo di Homura Kogetsu! L’ultima serie di Hiro Mashima dopo la fine di Fairy Tail di alcuni anni fa è un’epopea spaziale che segue i personaggi principali mentre esplorano lo spazio. Ora che Edens Zero è riuscito a superare i 100 capitoli e si sta preparando per il debutto del proprio adattamento anime entro la fine dell’anno, è tempo di guardare avanti a tutti i nuovi personaggi che faranno il loro debutto con l’inizio di l’anime, questa primavera.

Edens Zero – il nuovo sketch di Homura Kogetsu realizzato da Hiro Mashima

Edens Zero di Hiro Mashima farà il suo debutto ad aprile come una delle uscite anime più attese dell’anno e personaggi come Homura faranno il loro debutto in quei nuovi episodi. Come parte di una presentazione della sua apparizione nell’anime in arrivo e come promemoria del perché i fan la amano così tanto, Mashima ha condiviso un adorabile schizzo di Homura con i fan su Twitter che potete trovare qui sotto:

Edens Zero è attualmente programmato per il suo debutto il 10 aprile in Giappone. Deve essere ancora rivelata la doppiatrice di Homura nell’anime, ma i tre principali della serie sono stati già rivelati, e includono Takuma Terashima nei panni di Shiki Granbell, Mikako Komatsu nei panni di Rebecca Bluegarden e Rie Kugimiya come una nuova versione di Happy.

Diretto dal regista di Fairy Tail Shinji Ishihara per JC Staff, lo staff del nuovo anime include anche Yoshihisa Hirano come compositore, Shoji Hata come direttore audio, Mitsutaka Hirota (Rent-A-Girlfriend) come sceneggiatore e Yurika Sako (Food Wars! The Third Plate) come designer dei personaggi.

Anche se non sono stati ancora mostrati molti filmati o clip video dall’anime, lo staff dietro la serie ha rivelato attraverso vari aggiornamenti che la realizzazione dell’anime di Edens Zero sta procedendo bene.

