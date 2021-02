Daniel Spellbound è il titolo della nuova serie animata in 3D per ragazzi che arriverà su Netflix nel corso del 2022.

La serie è ideata dal regista e produttore esecutivo Matt Fernandes (Dino Ranch, Remy & Boo, Kingdom Force); Merrill Hagan (Teen Titans Go, The Magic School Bus, Danger Mouse) è l’executive story editor della serie.

Netflix produce la serie in collaborazione con gli studi Industrial Brothers e Boat Rocker Media.

Si comporrà di 22 episodi da 20 minuti.

Daniel Spellbound, le intenzioni dell’autore

Il regista ha dichiarato:

Volevo creare un mondo fantasy contemporaneo che riflettesse la cultura urbana — non semplicemente ambientato in un mondo magico, ma dove la magia è intrecciata nel tessuto della società moderna, soltanto nascosta in piena vista. Mi ha sempre incuriosito come i maghi ottenessero effettivamente gli strani ingedienti per i loro incantesimi. C’è un negozio di alimentari che li ha? E chi è il tipo che trova tutta quella roba strana? Da quel momento, Daniel Spellbound era nato.

Daniel Spellbound, la sinossi

La sinossi recita:

Nella New York City dei giorni nostri, la magia è reale… è soltanto nascosta al pubblico da inganni e distrazioni.

Ma Daniel Spellbound sa dove trovarla — visto che è un segugio di ingredienti magici che si guadagna da vivere vendendo merci rare a maghi e stregoni per i loro incantesimi.

Ma quando scopre uno strano ingrediente, Daniel attira l’attenzione di alchimisti pericolosi e dovrà testare le proprie abilità in una avventura in giro per il mondo, mentre il mondo magico è sospeso in equilibrio!

Tra le altre serie animate per ragazzi in arrivo su Netflix troviamo Kid Cosmic di Craig McCracken (autore di Powerpuff Girls), Arlo the Alligator Boy di Ryan Crego, City of Ghosts di Elizabeth Ito, Centaurworld di Megan Nicole Dong e la miniserie evento Maya and the Three di Jorge Gutierrez.

