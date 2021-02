I Marvel Studios assumono la scrittrice di Watchmen Stacy Osei-Kuffour per scrivere la sceneggiatura del film reboot di Blade di Mahershala Ali. All’indomani della performance da record al botteghino di Avengers: Endgame, Kevin Feige ha svelato il futuro del Marvel Cinematic Universe al San Diego Comic-Con 2019. La giornata è stata piena di annunci attesi e alcune sorprese, nessuna delle quali grande quanto la rivelazione che Mahershala Ali diventerà Blade nell’MCU.

Blade – il nuovo progetto reboot dei Marvel Studios

È passato più di un anno da quando Blade è stato annunciato, ma Marvel non ha affrettato lo sviluppo del reboot, poiché i Marvel Studios non avevano in programma di ripensare il personaggio che Wesley Snipes aveva precedentemente interpretato nei primi anni 2000 prima di incontrare Ali. L’attore, che aveva appena vinto il suo secondo Oscar come miglior attore non protagonista, ha detto a Kevin Feige che voleva unirsi al MCU e interpretare Blade. È stato in quel momento che il film ha iniziato a materializzarsi, ma Marvel non ha mai confermato un team creativo o una data di uscita per Blade. Per fortuna, questo sta iniziando a cambiare.

Secondo THR, i Marvel Studios hanno assunto Stacy Osei-Kuffour per scrivere Blade. Osei-Kuffour ha lavorato come story editor e sceneggiatrice nella recente serie di successo di HBO Watchmen. La sua assunzione arriva dopo che Marvel ha passato sei mesi a incontrarsi con gli sceneggiatori per discutere del film. Lo studio ha preso seriamente in considerazione solo gli scrittori neri e Ali, secondo quanto riferito, era direttamente coinvolta nel processo. Va anche notato che THR si riferisce al film come Blade, the Vampire Slayer, ma questo è finora un titolo non ufficiale per il film.

Con l’assunzione di Stacy Osei-Kuffour Blade compie un importante passo avanti. Marvel ha compiuto uno sforzo consapevole per diversificare ulteriormente i suoi eroi e i team creativi dietro i loro vari progetti degli ultimi anni. E mentre hanno fatto un buon lavoro assumendo più donne e interpreti di colore per ruoli principali e posizioni creative di alto livello, Osei-Kuffour è la prima sceneggiatrice nera in un film MCU. E mentre Osei-Kuffour inizia a scrivere Blade, Marvel dovrebbe iniziare presto a incontrare potenziali registi.

