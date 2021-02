Salma Hayek parlerà alle sue tette in una serie tv

Salma Hayek sta dando una voce alle proprie tette! La splendida e ironica attrice 54enne (lo so, non ci credo nemmeno io) è anche proprietaria di Ventanarosa Productions, con cui sta sviluppando la prossima serie di HBO Max, che si intitolerà A Boob’s Life. Scopriamone insieme i primi dettagli.

A Boob’s Life – la serie in cui Salma Hayek parlerà con le sue tette

A Boob’s Life parla di una donna di nome Leslie, che all’età di 40 anni si ritrova con la vita sconvolta da un evento piuttosto bizzarro: le sue tette iniziano a parlare con lei.

La serie TV è un adattamento del prossimo romanzo di Leslie Lehr, A Boob’s Life: How America’s Obsession Shaped Me – and You, che uscirà il 2 marzo. Sia Hayek che Lehr saranno produttrici esecutive del progetto, mentre Cynthia Mort avrà il ruolo di showrunner, sceneggiatrice e come ulteriore produttrice esecutiva. Inoltre, anche Jose Tamez e Siobhan Flynn saranno produttori esecutivi sotto la bandiera di Ventanarosa Productions, e Melissa Oman e Julie R. Snyder saranno invece produttori esecutivi per Wheeler Girl Productions.

Ecco cosa ha detto Hayek in una dichiarazione a ET:

“Siamo così riconoscenti che HBO Max sia stata abbastanza perspicace e audace da sviluppare questo spettacolo con noi. In A Boob’s Life usiamo il seno come metafora del giudizio costante a cui sono sottoposte le donne, creando una sensazione collettiva che, qualunque cosa facciamo, non sia mai abbastanza. In questo spettacolo, diamo al seno una voce che ci accompagna nella vita di una donna da una prospettiva unica che spesso non osiamo vedere“.

Salma Hayek ha molti progetti in arrivo, tra cui Marvel Eternals e Bliss di Amazon Prime, ma ha trovato anche il tempo per condividere con i fan foto delle sue vacanze su Instagram. Salma Hayek ha detto a ET all’inizio di questa settimana che trova “liberatoria” la condivisione di foto di se stessa in costume da bagno.

