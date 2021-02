Sailor Moon Eternal – il video riassunto del primo film

Toei ha iniziato a trasmettere in streaming, a partire dalal giornata di ieri, un video riassunto per il primo film del progetto anime in due parti Gekijōban Bishōjo senshi Sailor Moon Eternal. Kotono Mitsuishi narra il video interpretando il suo personaggio Usagi Tsukino / Sailor Moon e riassumendo gli eventi salienti del primo film.

Sailor Moon Eternal – il progetto animato in due parti

Il primo film di Sailor Moon Eternal doveva originariamente essere pubblicato in Giappone l’11 settembre 2020, ma è stato posticipato all’8 gennaio 2021 a causa della diffusione della nuova malattia da coronavirus (COVID-19) in Giappone. Il primo film, quando è uscito, si è piazzato al # 9, mentre, per quanto riguarda invece il secondo film, questo uscirà il prossimo 11 febbraio 2021.

Questi film di animazione basati sul manga originale di Naoko Takeuchi sanciscono anche una sorta di traguardo: infatti, sono trascorsi ben 25 anni dall’ultima volta che il franchise di Sailor Moon è stato protagonista di un film proiettato nei cinema in Giappone.

La creatrice del manga originale Naoko Takeuchi è accreditata sia nel lavoro originale che nella supervisione dello stesso. Chiaki Kon sta tornando dalla serie di an imazione Pretty Guardian Sailor Moon Crystal: Season III per dirigere i due film. Kazuko Tadano, il character designer per l’anime originale di Sailor Moon, sta disegnando i personaggi. Kazuyuki Fudeyasu (le cinque parti dell’anime di Le Bizzarre Avventure di JoJo, Land of the Lustrous, PriPara) sta scrivendo le sceneggiature. Toei Animation distribuisce il film, e lo Studio DEEN sta coproducendo il film insieme alla suddetta Toei Animation.

Momoiro Clover Z e il cast principale eseguono la sigla, un brano intitolato Tsukiiro Chainon.

Il progetto cinematografico in due parti prenderà il posto di una quarta stagione per Sailor Moon Crystal. I film copriranno l’arco narrativo Dead Moon del manga originale di Takeuchi.

Acquistate il Funko POP! di Sailor Moon con Luna QUI!