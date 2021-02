Syfy ha consegnato alcune notizie ai fan di Wynonna Earp, rivelando quando andranno in onda gli ultimi sei episodi della quarta stagione, ma allo stesso tempo rivelando che la quarta stagione sarà il finale della serie, e avrà luogo questa primavera. La stagione, che in precedenza era stata divisa dopo che la produzione era stata interrotta a causa della pandemia da COVID-19, tornerà in onda venerdì 5 marzo e si concluderà il 9 aprile.

Wynonna Earp – la fine della serie

Wynonna Earp, che ha ricevuto elogi da fan e critica, segue le avventure del personaggio che dà il nome alla serie costretta a combattere contro le forze dell’oscurità, a seguito di una maledizione lanciata su suo padre Wyatt e sulla sua intera linea di sangue.

La showrunner Emily Andras ha dichiarato:

“Vorrei ringraziare il nostro meraviglioso cast e la nostra troupe, i quali sono stati tutti fondamentali nel portare Wynonna Earp al nostro pubblico fedele e appassionato. Non potremmo essere più orgogliosi di questi ultimi sei episodi su SYFY e siamo entusiasti di condividerli con i nostri amati fan, che hanno cambiato le nostre vite per sempre. Sono stata onorata di raccontare la storia di Wynonna e della sua famiglia, e insieme a Seven24, Cineflix e CTV Sci-Fi speriamo di poter continuare a condividere le loro storie ispiratrici in futuro”.

La serie apertamente a favore dei diritti delle donne e della comunità LGBTQ + ha ottenuto quattro nomination ai GLAAD.

La premiere della quarta stagione di Wynonna Earp è stata il programma n. 1 su più social di tutta la televisione (esclusi gli sport) e la tendenza n. 2 su Twitter negli Stati Uniti, battendo spettacoli come 90 giorni per innamorarsi.

È anche una miscela di vari generi come horror, western e drammi relazionali con dialoghi acuti e ottime performance.

