DC annuncia il ritorno di Mister Miracle con una nuova miniserie. La miniserie nasce dall’ottimo riscontro di DC Future State: Superman – Worlds of War ed avrà come protagonista non il più famoso Scott Free ma Shilo Norman.

Il ritorno di Mister Miracle, l’altro Mister Miracle

Mister Miracle: The Source of Freedom sarà una miniserie di 6 numeri scritta da Brandon Easton con matite di Fico Ossio che partirà a maggio negli Stati Uniti.

Proprio Easton ha descritto la miniserie dicendo che

Reintrodurremo il personaggio di Shilo Norman avendo la possibilità di renderlo un personaggio di complesso e cercando di renderlo un personaggio prominente nell’Universo DC. L’idea alla base della miniserie è quella di esplorare i concetti di identità, fama e… la possibile connessione con i Nuovi Dei. Ovviamente ci sarà spazio per discutere sul cosa significhi essere un supereroe di colore in una società complessa come quella in cui viviamo.

Ecco invece come DC presenta la miniserie:

Lo spettacolo di Mister Miracle era l’attrazione principale in città sia sul palco, mentre eseguiva i suoi incredibili numeri di escapismo, sia per le strade di Metropolis dove acciuffava i criminali. Ma Shilo Norman ha dimenticato due regole fondamentali: la prima è lasciare che il pubblico ne voglia ancora e la seconda che il tempismo è tutto! Quando in città arriva un altro Mister Miracle, Shilo dovrà scappare dalla una trappola mortale!

Infine eccovi alcune spettacolari tavole:

Come tutte le serie e miniserie che verranno lanciate a marzo negli Stati Uniti da DC in seno la rilancio Infinite Frontier, anche Mister Miracle: The Source of Freedom avrà 32 pagine. Non è dato sapere se ci sarà una storie in appendice.

A proposito di Shilo Norman, il terzo Mister Miracle

Creato ed introdotto da Jack Kirby sulle pagine di Mister Miracle #15 (data di copertina agosto 1973), Shilo Norman era il primo sidekick del Mister Miracle originale Thaddeus Brown diventando poi il protetto anche di Scott Free quando questi ne erediterà il manto.

Shilo Norman è stato protagonista anche della miniserie I 7 Soldati della Vittoria di Grant Morrison.

Acquista Mister Miracle di Tom King e Mitch Gerads edito da Panini DC Italia cliccando QUI