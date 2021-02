Future State: Gotham - Cappuccio Rosso a caccia di Batman nella nuova serie

Nella tarda serata di ieri DC ha annunciato Future State: Gotham. Si tratta di una nuova serie regolare ambientata nello stesso futuro possibile della Gotham dell’evento DC Future State attualmente in corso di pubblicazione negli Stati Uniti con protagonista Cappuccio Rosso ovvero Jason Todd.

Future State: Gotham – Cappuccio Rosso a caccia di Batman

Future State: Gotham vedrà Cappuccio Rosso (Jason Todd) dare la caccia a Batman anzi al Next Batman – cliccate QUI per i dettagli – dopo che un nuovo disastro ha colpito Gotham City e tutti gli indizi indicano come colpevole proprio il nuovo Crociato Incappucciato.

Cappuccio Rosso quindi sarà assoldato come cacciatore di taglie dal Magistrate, perché come visto nelle altre serie Future State: The Next Batman, Future State: Harley Quinn, Future State: Robin Eternal and Future State Nightwing, i vigilanti mascherati sono stati dichiarati fuorilegge.

La serie debutterà a maggio negli Stati Uniti e sarà scritta da Joshua Williamson (The Flash) con matite di Giannis Milonogiannis. La particolarità della serie è che sarà in bianco e nero, inoltre ogni albo conterrà 32 pagine. Probabile quindi che ci sia una storia di appendice non ancora annunciata come per molte altre testate DC a partire da marzo con il rilancio Infinite Frontier.

Le altre serie annunciate per Infinite Frontier

Suicide Squad, Swamp Thing, Green Lantern e Teen Titans Academy saranno le nuove serie lanciate da DC a partire da marzo.

Ad occuparsi della nuova serie dedicata alla Squadra Suicida sarà Robbie Thompson, mentre Swamp Thing sarà affidata allo sceneggiatore Ram V e il disegnatore Mike Perkin.

Green Lantern (da non confondere con Green Lantern: Season Two di Grant Morrison) sarà orchestrata invece da Geoffrey Thorne (sceneggiatura) e Tom Raney (disegni); ad occuparsi di Teen Titans Academy Tim Sheridan e Rafa Sandoval, con la serie che racconterà la fondazione dell’accademia da parte di ex-membri dei Teen Titans. A marzo tornerà poi Justice League Dark di Ram V.

Le nuove serie si uniranno a Wonder Girl di Joëlle Jones, che vede una versione più giovane di Yara Flor di Future State Wonder Woman alla lista dei primi titoli rivelati per il nuovo corso DC.

DC stessa ha anche annunciato il ritorno di James Tynion IV e dell’artista Jorge Jimenez sulla serie dedicata a Batman attualmente in corso, con Tynion che sta lavorando alla serie regolare del Joker insieme al disegnatore Guillem March.

Nel frattempo, intrattieniti leggendo Cappuccio rosso e i fuorilegge: 1