Shaman King, il celebre shonen manga di Hiroyuki Takei, è una delle serie comiXology Originals che possono essere lette gratuitamente in digitale per tutti gli abbonati ai servizi comiXology Unlimited, Kindle Unlimited e Amazon Prime.

L’edizione disponibile è quella in lingua Inglese di Kodansha Comics, ma pensiamo che possa essere comunque una buona occasione per quanti non avessero ancora avuto la possibilità di avvicinarsi all’opera, in attesa della nuova edizione cartacea in Italiano che Edizioni Star Comics ha annunciato a Lucca Changes 2020:

Discendente di un’antichissima famiglia di sciamani, Yoh Asakura possiede l’abilità di vedere gli spiriti. Pur desiderando una vita tranquilla, il ragazzo parteciperà allo Shaman Fight, un torneo tra sciamani che ha luogo ogni 500 anni con lo scopo di eleggere lo Shaman King, colui che, unendosi al Grande Spirito, trasformerà la grande distruzione del mondo in una grande rigenerazione.

A proposito di Shaman King

Hiroyuki Takei ha serializzato Shaman King sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha tra il 1998 e il 2004 (32 volumetti in tutto); nel 2008 è stata pubblicata la Perfect Edition in 27 volumi, che include il vero finale dell’opera.

Nel 2017 i diritti della serie sono passati alla casa editrice Kodansha, che ha pubblicato una nuova edizione completa in 35 volumi.

Edizioni Star Comics ha già pubblicato sia l’edizione in volumi standard, sia la Perfect Edition; come già detto, l’editore riproporrà l’opera anche nella final edition di Kodansha.

Shaman King, il nuovo anime

Per la Primavera è atteso invece il nuovo adattamento animato dell’opera che questa volta coprirà l’intera serie.

Joji Furuta (The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments) dirige la serie presso lo studio Bridge (Fairy Tail, The Royal Tutor) su sceneggiature di Shoji Yonemura (Pokémon, Born to be on air).

Satohiko Sano (Talentless Nana) cura il character design, mentre Yuki Hayashi (My Hero Academia, Haikyu!!) compone la colonna sonora.

