saldaPress annuncia Decorum di Jonathan Hickman e Mike Huddleston

Attraverso la sua pagina facebook ufficiale saldaPress ha annunciato una importantissima acquisizione: Decorum.

Si tratta della nuova serie di Jonathan Hickman (X-Men) e Mike Huddleston che ha esordito lo scorso marzo negli Stati Uniti per Image Comics.

Ecco l’annuncio della casa editrice emiliana:

DECORUM di Jonathan Hickman e Mike Huddleston

Lo abbiamo annunciato in live ed è venuto il momento di rilanciare questa notizia esplosiva. In autunno vi porteremo il primo volume della nuove serie di Hickman e Huddleston. Il primo fumetto di Jonathan Hickman a sbarcare nel catalogo saldaPress, un’avventura sci-fi che vi lascerà senza parole. L’Universo non è più quello di una volta. Dopo eoni di guerra, colonizzazione, terraformazione e progressi tecnologici, tutto è un caos di consorzi, alleanze e civiltà avanzate e primitive. Un Universo in cui colonizzatori che sembrano ricordare i colonizzatori del Nuovo Mondo devono vedersela con malviventi, pirati e le feroci leggi di civiltà in cui progresso e tare ancestrali si calpestano a vicenda. Un altro tassello nella straordinario riflessione di Hickman su evoluzione e civilizzazione, utilizzando le armi dello storytelling più raffinato e sorprendente.

Non potete lasciarvelo sfuggire.

Decorum quindi esordirà in Italia il prossimo autunno. Negli Stati Uniti invece sono usciti i primi 8 albi che verranno raccolti in albo cartonato in uscita ad aprile.

Alcune tavole di Decorum

“Ci sono molti assassini nell’universo conosciuto. Questa è la storia del più educato. Le buone maniere sono una consapevolezza dei sentimenti degli altri. Se hai quella consapevolezza, hai buone maniere, non importa quale coltello usi”.

Sopra possiamo finalmente vedere alcune tavole del primo numero, presentate da Newsarama; dai disegni sembra che la storia narri la conquista dell’America da parte dei conquistadores, anche se, è evidente, entrambi le parti godono di progressi tecnologici che nella nostra realtà erano sconosciuti. Tuttavia la presenza di un dinosauro sembra mischiare ancora la carte.

