Le uscite Planet Manga dell’11 Febbraio 2021 vedono la conclusione di Silver Spoon di Hiromu Arakawa e la pubblicazione dei nuovi volumi di serie come Chainsaw Man, Boruto – Naruto Next Generations, One Punch Man o Ghost Inn – La Locanda di Yuna.

A seguire tutte le uscite Planet Manga dell’11 Febbraio 2021, cui si aggiunge la ristampa dell’artbook di Slam Dunk come vi abbiamo già segnalato.

Le uscite Planet Manga dell’11 Febbraio 2021

Il Mio Dannato Rivale 4

di Hashigo Sakurabi

7,50

NON C’È DA STARE TROPPO TRANQUILLI… Un amore che sembra diventare più maturo, un ricatto, la paura di farsi scoprire, un viaggio alle Hawaii e tanta passione! Sono gli ingredienti di questo numero e della focosa storia romantica tra Junta e Takato. Cosa succederà questa volta ai nostri due protagonisti?

Ragna Crimson 5

di Daiki Kobayashi

7,50 €

UN INCALZANTE DARK FANTASY FRA SCONTRI ADRENALICI E PARADOSSI TEMPORALI Ragna e Crimson sono riusciti a sfuggire alla furia di Nebuline. Adesso però si ritrovano alla mercé dell’Armata d’Argento, guidata dalla Principessa Staria. Riusciranno a convincere la più grande eroina del regno di Reize che non sono dei nemici?

Tracce di Sangue 8

di Shuzo Oshimi

7,00 €

Silver Spoon 15 di 15

di Hiromu Arakawa

4,90 €

Riuscirà Yugo a superare l’esame di ammissione all’università? Come andrà avanti la sua azienda di maiali? E la relazione con Mikage? E cosa faranno dopo il liceo gli altri ragazzi dell’E-zono (e quelli che non lo frequentano più)? Scopritelo nell’ultimo, emozionante, indimenticabile numero della frizzante commedia scolastica di Hiromu “Fullmetal Alchemist“ Arakawa!

Saga of Tanya The Evil 17

di Chika Tojo, Carlo Zen

7,00 €

La più folle e imprevedibile missione che l’Impero abbia mai organizzato è entrata nel vivo. Tanya e i suoi uomini sono penetrati dietro le linee nemiche sfruttando dei razzi, e ora hanno iniziato ad attaccare il quartier generale della Repubblica François. Riusciranno Argento e i suoi uomini a realizzare ancora una volta l’impossibile?

Ghost Inn – La Locanda di Yuna 20

di Tadahiro Miura

4,90 €

Ora che le ostilità con il clan Tenko sembrano solo un ricordo, i ragazzi della locanda devono tornare a scuola. Tra malaugurate benedizioni, malattie spossanti, incredibili trasformazioni e appuntamenti inaspettati, riusciranno a sopravvivere al Festival dello Sport?

Domestic Girlfriend 20

di Kei Sasuga

5,50 €

Kengo non ha preso bene il rifiuto di Hina e si è trasformato in un vero e proprio stalker, tanto che lei ha dovuto denunciare il suo comportamento alla polizia. L’intervento degli inquirenti, però, non ha sortito gli effetti sperati, e ora Natsuo rischia di pagarne il prezzo…

Murciélago 17

di Yoshimurakana

4,90 €

Un efferato omicidio mette in luce l’operato di un misterioso killer che uccide con centinaia pugnalate. La polizia indaga, mentre si fa largo l’ipotesi che l’assassino abbia a che fare con una vecchia storia di guerra tra clan della yakuza.

Darwin’s Game 21

di FLIPFLOPs

5,50 €

Il salto intra-dimensionale ha funzionato, ma solo Kaname si ritrova a Shibuya. Dove sarà finita Shuka? E il resto dei Sunset Ravens sarà sano e salvo in questo universo precipitato nella catastrofe e governato da strane creature assetate di sangue? Cos’ha in mente il Game Master? Cosa sta succedendo tra le strade di Tokyo? Il Darwin’s Game si fa sempre più pericoloso…

Boruto – Naruto Next Generations 11

di Ukyo Kodachi, Mikio Ikemoto

4,90 €

Entrando in risonanza, il karma di Kawaki e Boruto apre un varco che conduce alla dimensione in cui è intrappolato Naruto. Decisi a salvare l’hokage, i giovani ninja attraversano il passaggio, ma ad attenderli c’è Boro, un temibile esponente del Guscio! IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

One-Punch Man 22

di Yusuke Murata, ONE

4,90 €

One-Punch Man 22 Variant

di Yusuke Murata, ONE

7,00 €

Continua l’assalto dell’Associazione Eroi al quartier generale dell’Associazione Esseri Misteriosi! Protagonisti di questo numero, due classe S molto diversi tra loro: Imperatorino e Zombieman. Entrambi dovranno vedersela con un avversario estremamente potente… e non è detto che riescano a spuntarla!

Agente 008 5

di Syun Matsuena

4,90 €

Eito e Nonmipresento continuano il viaggio che li potrebbe far arrivare al “leggendario sbirciatoio”! Mille trappole e pericoli attendono i due ragazzi, ma la posta in gioco è troppo alta per rinunciare: per arrivare al bagno delle ragazze, vale la pena rischiare la vita!

Chainsaw Man 3

di Tatsuki Fujimoto

4,90 €

I devil hunter agli ordini di Himeno sono stati intrappolati in una dimensione isolata dal mondo esterno. Il misterioso diavolo che li tiene prigionieri è però pronto a restituire la libertà ai suoi ostaggi in cambio di un piccolo sacrificio: uccidere Denji!

Salary – Man Exorcist La Malinconia di Yukio Okumura 4

di Kazue Kato, Minoru Sasaki

4,90 €

L’UNICO PERICOLO? MORIRE DALLE RISATE! Quali vergogne nasconde il passato di Shiro Fujimoto? Quale gesto imperdonabile ha compiuto Rin ai danni di Mephisto? E perché Yukio si diverte a fare bondage (!) con Shiemi? Questo e altro nell’universo alternativo in cui tutto può accadere ai personaggi di Blue Exorcist

Otaku Teacher 20

di Takeshi Azuma

6,00 €

Junichiro è ormai considerato un professore modello… per questo viene invitato a partecipare a un corso d’aggiornamento super esclusivo, organizzato su un’isola tropicale! Ma non sarà tutto troppo bello per essere vero? Scopritelo nel nuovo, esilarante capitolo del manga di Takeshi Azuma!

Giant Killing 47

di Tsujitomo, Masaya Tsunamoto

5,50 €

Dopo la vittoria dell’ETU sullo Shimizu, secondo in classifica, il campionato giapponese si ferma per lasciare spazio alla Coppa d’Asia, il torneo che deciderà la squadra più forte del continente! Tsubaki, unico convocato tra gli uomini di Tatsumi, parte per questa nuova avventura tra mille dubbi e speranze!

