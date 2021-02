Il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha parlato di come sarà il 2021 di Nintendo Switch e ha svelato qualcosa sull’annuncio dei titoli previsti per quest’anno. Sebbene non abbia detto molto, le sue affermazioni possono essere certamente ritenute affidabili.

Il presidente Furukawa ha infatti rivelato che i giochi dell’anno fiscale (ovvero da aprile 2021 fino a marzo 2022) verranno presentati “al momento giusto.”

“I nostri giochi per il prossimo anno fiscale” ha continuato Furukawa “sono un argomento di cui parleremo al momento giusto. Abbiamo già annunciato i nostri piani per far uscire Super Mario 3D World + Bowser’s Fury a febbraio, seguito da Monster Hunter Rise a marzo e New Pokémon Snap ad aprile. Come sempre, stiamo preparando una varietà di giochi per tutti i consumatori per l’anno fiscale in arrivo.”

Insomma, è chiaro che ci sia molto altro a bollire nella pentola di Nintendo e che i piani per Nintendo Switch siano ben chiari nella mente degli alti piani dell’azienda. Ma la domanda che tutti gli utenti si fanno: quando sapremo altro su questi titoli non ancora annunciati?

Nintendo Switch – un successo planetario

Non è un segreto che le vendite di Nintendo Switch stiano andando sempre meglio e che a distanza di soli 4 anni dal suo lancio nel marzo 2017, la console abbia raggiunto la notevole cifra di ormai quasi 80 milioni di unità piazzate in tutto quanto il mondo.

Il vero successo è inoltre da notare in Giappone, dove ha raggiunto le 20 milioni di console vendute. Sempre in madrepatria Animal Crossing New Horizons risulta anche essere il gioco più venduto in assoluto, superando i 5 milioni di unità. Mentre quello più venduto in tutto il mondo è Mario Kart 8 Deluxe, il cui titolo originale era già uscito per Wii U.

Nulla sembra arrestare le vendite della console. Eppure riuscirà a tenere testa alle nuove console PS5 e Xbox Series X?

