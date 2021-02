L’account Twitter ufficiale dell’anime How Not to Summon a Demon Lord ha condiviso una visual che presenta uno dei nuovi volti in arrivo nella stagione 2, intitolata How Not to Summon a Demon Lord Omega che farà il suo debutto più tardi questa primavera.

La nuova visual mostra Lumachina Weselia in una posa sexy, sdraiata sul letto:

A proposito della seconda stagione dell’anime

How Not to Summon a Demon Lord Omega avrà come regista Satoshi Kuwabara che lavorerà per i nuovi studi di produzione Tezuka Productions e Okuru to Noboru, e Miku Ito darà la voce a Lumachina.

Altre nuove aggiunte al cast includono Aoi Koga come Rose, Fumiko Uchimura come Horn e Chinatsu Akasaki come Fanis Laminitus. A loro si uniranno alcuni degli attori che hanno interpretato i personaggi principali nella prima stagione: Masaaki Mizunaka nei panni di Diablo, Yu Serizawa nel ruolo di Shera L Greenwood e Azumi Waki ​​nei panni di Rem Galleu.

A proposito della prima stagione

How Not to Summon a Demon Lord Omega è una storia di genere isekai che racconta le avventure di un ragazzo diventato un Signore dei Demoni potente e terrorizzante in un altro mondo!

Nella MMORPG Cross Reverie, Takuma Sakamoto è così potente che viene lodato come il “Signore dei Demoni” da altri giocatori. Un giorno, viene convocato in un altro mondo, ma con la stessa apparizione che ha avuto nel gioco! Lì, incontra due ragazze che si proclamano entrambe come la sua Evocatrice. Avevano eseguito un rituale di schiavitù per trasformarlo nella loro Evocazione… ma è allora che si è attivata l’abilità passiva di Takuma “Magic Reflection”! Invece, erano le ragazze che si erano schiavizzate! Anche se Takuma potrebbe essere stato lo Stregone più forte che ci fosse, non aveva idea di come parlare con altre persone. È allora che fa la sua scelta: agire in base alla sua persona dal gioco!

La prima stagione dell’anime è stata trasmessa tra il 5 luglio e il 20 settembre 2018. In Italia è possibile guardarla in streaming su Crunchyroll.

