L’atteso remake di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo è stato nuovamente rinviato. Tramite un tweet sulla pagina ufficiale, si legge un messaggio che recita quanto segue:

Salve a tutti fan di Prince of Persia! Da quando abbiamo annunciato Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake a settembre, abbiamo visto un incredibile riscontro da parte vostra per questo franchise tanto amato. Sono la vostra passione e supporto che guidano i nostri team di sviluppo affinché possano creare il miglior gioco possibile. Detto ciò, abbiamo preso la decisione di spostare a data da destinarsi l’uscita di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake. Questo tempo di sviluppo aggiuntivo permetterà ai nostri team di darvi un remake che sia nuovo pur restando fedele all’originale. Sappiamo bene che questo aggiornamento risulterà inaspettato e continueremo a mantenervi aggiornati sui progressi di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake. Nel frattempo, vogliamo ringraziarvi tutti per il vostro continuo supporto.

In effetti, dopo che il gioco era stato spostato a gennaio 2021, è scomparso dai radar prima di questo annuncio. Non aiuta il fatto che il gioco non abbia ricevuto una nuova data precisa. Lo vedremo effettivamente nel 2021 o salterà l’intero anno?

Prince of Persia – un progetto travagliato

Il remake del gioco per PS2 aveva fatto la felicità di molti. Purtroppo, dopo la presentazione ufficiale, in tanti avevano criticato l’aspetto grafico, che sembrava datato. La squadra di sviluppo, in sua difesa, aveva rivelato che la versione mostrata in trailer fosse in realtà di una vecchia build del remake.

Vi ricordiamo che comunque il gioco uscirà per PS4, Xbox One e PC. Per adesso non si è ancora parlato di un’eventuale versione di nuova generazione per PS5 e Xbox Series X.

