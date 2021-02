Il sito ufficiale di The World Ends With You (Subarashiki Kono Sekai The Animation), l’adattamento anime dell’omonimo gioco di ruolo di azione di Square Enix ha pubblicato un nuovo video promozionale contenente la sigla di apertura, la terza key visual e ha svelato la data d’uscita.

Il video, che potete guardare all’inizio della pagina, mostra in anteprima la parte rap della sigla di apertura TEENAGE CITY RIOT del gruppo ALI cantata dal rapper R-Shitei del gruppo hip hop Creepy Nuts.

L’anime sarà presentato in anteprima il 9 aprile nel blocco di programmazione Super Animeism su MBS, TBS e la loro rete nazionale di altri 26 affiliati.

La nuova visual mostra i principali partecipanti al Gioco, incluso il personaggio Sanae Hanekoma.

The World Ends With You – il cast e lo staff dell’anime

L’anime presenterà ufficialmente il cast durante un programma speciale il 2 aprile. Il sito web ha anche anticipato un evento online che includerà un’anteprima del primo episodio dell’anime a marzo. Il sito web rivelerà maggiori dettagli sull’evento a fine febbraio.

Il cast include:

• Kouki Uchiyama nel ruolo di Neku;

• Anna Hachimine come Shiki;

• Subaru Kimura è Beat;

• Ayana Taketatsu nel ruolo di Rhyme;

• Ryohei Kimura è Joshua;

• Kenjiro Tsuda nel ruolo di Sanae Hanekoma;

• Satomi Arai nel ruolo di Uzuki Yashiro;

• Anri Katsu come Koki Kariya;

• Kenji Takahashi nel ruolo di Yodai Higashizawa;

• Takayuki Fujimoto è Sho Minamimoto;

• Hitomi Nabatame come Mitsuki Konishi;

• Hiroshi Shirokuma nel ruolo di Megumi Kitaniji.

Kazuya Ichikawa (Monster Strike the Animation, Clean Freak! Aoyama kun, Tantei Team KZ Jiken Note) dirigerà l’anime. Midori Gotou a Sanzigen sta supervisionando le sceneggiature della serie. Tetsuya Nomura e Gen Kobayashi (Square Enix) disegnano i personaggi. DOMERICA (Flying Witch Petit) e Shinei Animation (Mysterious Joker, Doraemon) stanno producendo l’anime mentre le sigle sono composte da Takeharu Ishimoto che già aveva composto la musica per il gioco.

Questa la trama dell’anime:

Neku si sveglia nel mezzo del Shibuya Crossing senza ricordarsi come mai si trovi lì. Quel poco che sa è che è stato teletrasportato in una versione alternativa dell’esistenza chiamata Underground. Dopo essere diventato un partecipante al misterioso gioco ‘Reapers’, Neku deve creare una squadra con una ragazza di nome Shiki per sopravvivere. Assieme completano missioni e sconfiggono i mostri ‘Noise’ mentre scoprono pian piano la vera natura di questo gioco. C’è un solo modo per rimanere vivi a Shibuya: fidati del tuo compagno.

A proposito del gioco

Jupiter e Square Enix hanno sviluppato il gioco originale The World Ends with You che è stato distribuito per Nintendo DS in Giappone nel 2007 e in Occidente nel 2008. The World Ends With You -Solo Remix-, gioco per smartphone, è stato sviluppato per dispositivi iOS nel 2012, e poi per i dispositivi Android nel 2014.

In seguito il gioco The World Ends With You -Final Remix- è stato creato per Nintendo Switch in Giappone nel settembre 2018 e lanciato in Occidente nell’ottobre 2018. I personaggi della serie sono presenti anche nella serie di giochi Kingdom Hearts.

