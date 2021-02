La seconda stagione di The Promised Neverland è ormi entrata nel vivo della storia, molto diversa però da quella originale del manga.

Molti fin qui sono stati i cambiamenti, con un accelerazione incredibile degli eventi che ha portato a tagliare molte delle parti della storia fondamentali del manga. Questi cambiamenti rispetto agli eventi del manga originale sono iniziati con il terzo episodio della serie, ma l’episodio 5 presenta il più selvaggio dei cambiamenti poiché ha reintrodotto nella storia un personaggio che sarebbe dovuto comparire molto più in là.

ATTENZIONE! L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER DEL 5° EPISODIO DELLA SECONDA STAGIONE DI THE PROMISED NEVERLAND

The Promised Neverland 2 – il ritorno anticipato di uno dei personaggi chiave

Dopo essere stato spedito via dalla Grace Field e presumibilmente ucciso di conseguenza nella prima stagione della serie, ecco che nell’episodio 5 della seconda stagione di The Promised Neverland, Norman ritorna in scena dopo essere riuscito a salvare Emma e gli altri dall’attacco di un demone.

Chi sta seguendo solo l’anime di certo è rimasto entusiasta di questo ritorno inaspettato ma i fan che avevano letto il manga sono rimasti sorpresi nel vedere Norman tornare nella serie così presto, perché tutti gli eventi successi prima di questo momento commovente ritorno, sono stati totalmente eliminati. Ma questo è solo uno degli enormi cambiamenti che l’anime ha apportato alla serie originale.

Reintroducendo Norman così presto, l’episodio 5 della serie fa un balzo temporale in avanti di un anno e diversi mesi dopo la fine del quarto episodio. Tenendo conto di tutti i cambiamenti apportati fin’ora, è logico pensare che l’anime salterà completamente l’arco narrativo di Goldy Pond e Cultivada.

La reintroduzione di Norman nell’anime a questo punto potrebbe innescare una versione completamente nuova The Promised Neverland. Ma cosa ne pensi del ritorno di Norman nella seconda stagione? Scrivilo nei commenti!

