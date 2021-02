Christopher Plummer, l’attore shakespeariano di origine canadese che ha recitato in film come Tutti insieme appassionatamente e Beginners, è morto ieri mattina nella sua casa nel Connecticut. Aveva 91 anni.

Christopher Plummer – un attore indimenticabile

Ecco quanto ha detto Lou Pitt, suo amico di lunga data e manager da 46 anni:

“Chris era un uomo straordinario che amava e rispettava profondamente la sua professione con grandi maniere all’antica, umorismo autoironico e musica di parole. Era un tesoro nazionale che apprezzava profondamente le sue radici canadesi. Attraverso la sua arte e umanità, ha toccato tutti i nostri cuori e la sua vita leggendaria durerà per tutte le generazioni a venire. Sarà per sempre con noi“.

Plummer era meglio conosciuto per aver interpretato il capitano von Trapp nel musical vincitore dell’Oscar Tutti Insieme Appassionatamente. Ha anche vinto un Oscar nel 2012 per il film Beginners, diventando l’attore più anziano ad aver mai vinto l’Oscar come attore non protagonista.

Plummer ha avuto una lunga e acclamata carriera sul palco, con due Tony Awards. Nel cinema, era anche noto per Insider – Dietro la verità, L’esercito delle 12 scimmie, Star Trek VI – Rotta verso l’ignoto e A Beautiful Mind, e ha prestato la sua voce per i doppiaggi di opere come Up, Fievel sbarca in America e Serie TV Madeline.

Nato come Arthur Christopher Orme Plummer a Toronto, l’attore scomparso solo ieri è cresciuto a Montreal, dove ha frequentato la Jennings Private School. Ha debuttato sul palcoscenico in una produzione del 1948 di Cymbeline al Canadian Repertory Theatre di Ottawa, seguito subito dopo da una produzione televisiva della CBC di Othello.

Christopher Plummer è stato sposato tre volte, la prima con l’attrice Tammy Grimes, la seconda con la giornalista Patricia Audrey Lewis.

Plummer lascia la terza moglie, l’attrice-ballerina Taylor, e una figlia con Grimes, l’attrice Amanda Plummer.

