Death Note Short Stories è, come abbiamo avuto modo di riportarvi, il nuovo volume di storie brevi firmate dal duo Tsugumi Ohba – Takeshi Obata già responsabile della serie manga cult edita da Planet Manga in Italia.

Grazie a Your Anime Guy possiamo riportarvi i commenti degli autori presenti nel volume.

Takeshi Obata:

Deve essere stato tanto tempo fa quando la serie si concluse, ma ora è tornata come una raccolta di storie brevi. Non si sa mai cosa capiterà in questo mondo.

Tsugumi Ohba:

Ora che il mondo intero sta combattendo contro il nuovo coronavirus, non mi sento di scrivere un commento scherzoso.

Per il momento spero solo sinceramente che le cose tornino alla normalità il più presto possibile.

Per favore perdonatemi se ci sono alcune battute scherzose nei contenuti del manga, come è nel mio stile.

Per favore rassegnatevi al fatto che le le abilità dell’autore sono limitate.

Può essere che dovrei lavorare soltanto quando posso scrivere qualcosa di cui non mi vergogno, ma mi vergogno di essere giudicato sui miei scritti da quando ero alle elementari.

Mi dispiace davvero per tutto.

Grazie mille per aver letto.