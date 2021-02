Pacific Rim: La Zona Oscura, il nuovo trailer esteso italiano e la sinossi

Netflix Italia ha pubblicato il nuovo trailer di Pacific Rim: La Zona Oscura (Pacific Rim – The Black), la serie anime originale che sarà disponibile sul servizio di video on demand in esclusiva dal 4 Marzo 2021.

Possiamo guardarlo in apertura sottotitolato in Italiano.

Il canale YouTube della piattaforma ha anche aggiornato la sinossi ufficiale dell’anime, che vi riportiamo a seguire:

Una volta i Kaiju emergevano dall’anello del Pacifico e si scontravano con gli Jaeger, giganteschi robot costruiti per contrastarli. Ma quella è storia antica. Adesso l’Australia è stata presa d’assedio dai Kaiju che hanno causato l’evacuazione di un intero continente. Abbandonati, i fratelli adolescenti Taylor e Hayley partono alla disperata ricerca dei genitori scomparsi e imparano da soli a pilotare uno Jaeger malconcio e in disuso che li aiuterà nella loro missione offrendo loro una minima speranza di salvezza. Pacific Rim: La zona oscura debutta il 4 marzo solo su Netflix.

Pacific Rim: La Zona Oscura, i dettagli

Pacific Rim: La Zona Oscura è una serie animata in 3D realizzata da Polygon Pictures (Knights of Sidonia, Blame!) e sviluppata da Craig Kyle (Thor: Ragnarok) e Greg Johnson (X-Men: Evolution) per Legendary Entertainment.

L’anime si inserisce nell’universo narrativo introdotto nel 2013 dal film Pacific Rim di Guillermo del Toro e portato avanti nel 2018 dal sequel La rivolta di Steven S. DeKnight:

Quando una legione di creature mostruose, chiamate Kaiju, emerge dagli oceani, scoppia una guerra destinata a distruggere milioni di vite e consumare le risorse umane per tutti gli anni a venire. Per combattere i giganteschi Kaiju viene creata un’arma speciale: enormi robot, chiamati Jaeger, controllati simultaneamente da due piloti le cui menti sono collegati a una rete neurale. Ma anche i Jaeger sembrano impotenti di fronte alla ferocia degli instancabili Kaiju. Sull’orlo della sconfitta, le forze militari che difendono l’umanità non hanno altra scelta che rivolgersi a un duo di eroi male accoppiati: un ex pilota caduto in disgrazia (Charlie Hunman) e una ragazza recluta senza esperienza (Rinko Kikuchi), che vengono chiamati a pilotare un leggendario quanto obsoleto Jaeger, una reliquia del passato. Insieme i due saranno l’ultimo bastione dell’umanità prima dell’apocalisse.

