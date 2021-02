Nella serie Peacemaker di HBO Max, spin-off del film The Suicide Squad di James Gunn (Guardiani della Galassia), troverà spazio anche il personaggio di Judomaster.

Deadline annuncia in esclusiva che sarà l’attore Nhut Le (The Kroll Show e Raven’s Home) a interpretare il supereroe che nella propria storia editoriale ha conosciuto tre diverse incarnazioni: Hadley “Rip” Jagger, sergente della Seconda Guerra Mondiale ideato da Joe Gill e Frank McLaughlin nel 1965 per la Charlton Comics; la versione rivista da Paul Kupperberg e Michael Collins nel 1994 per Justice League Quarterly n.14; e Sonia Sato, introdotta da Gail Simone in Birds of Prey 100.

Peacemaker, i dettagli

Peacemaker si comporrà di 8 episodi, tutti scritti da James Gunn; Gunn dirigerà diversi episodi ed è anche il produttore esecutivo della serie insieme a Peter Safran (Suicide Squad).

La serie è prodotta da DC Films, The Safran Company e Troll Court Entertainment in associazione con Warner Bros. Television.

Il cast al momento noto include John Cena (Peacemaker), Steve Agee (John Economos), Danielle Brooks (Leota Adebayo), Robert Patrick (Auggie Smith), Jennifer Holland (Emilia Harcourt), Chris Conrad (Adrian Chase / The Vigilante), Chukwudi Iwuji (Clemson Murn), Lochlyn Munro (Larry Fitzgibbon), Annie Chang (Detective Sophie Song), Christopher Heyerdahl (Captain Locke), Elizabeth Ludlow (Keeya) e Rizwan Manji (Jamil).

La serie è incentrata sul personaggio interpretato da John Cena, mercenario che crede nella pace a ogni costo — non importa quante persone dovrà uccidere per ottenerla.

L’uscita su HBO Max è prevista per il 2021.

Peacemaker e The Suicide Squad

The Suicide Squad uscirà nei cinema e in contemporanea su HBO Max il 6 Agosto 2021, di seguito la sinossi:

Benvenuti all’inferno — ovvero a Bell Reve, la prigione con il tasso più alto di mortalità degli Stati Uniti d’America. Dove i peggiori Super-Criminali sono rinchiusi e dove faranno qualunque cosa per uscirne — persino unirsi alla super-segreta, super-losca Task Force X. L’incarico critico di oggi? Raggruppare una serie di detenuti, inclusi Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin e la psicopatica preferita di tutti, Harley Quinn. Quindi armarli pesantemente e sganciarli (letteralmente) sull’isola di Corto Maltese, remota e piena di nemici.

