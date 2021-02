Holly e Benji, o Captain Tsubasa, se preferite è uno degli spokon cioè il manga o anime di genere sportivo più diffusi e apprezzati al mondo da almeno 3 se non addirittura 4 generazioni di giovani appassionati di telespettatori e calciatori.

Questa, come tante altre serie anime degli anni ’80, sono dei veri e propri cult e come tali accade spesso che possano non essere “invecchiate” benissimo secondo qualcuno. È il caso della causa intentata contro TVN, la televisione pubblica cilena, che nel 2019 iniziò a ritrasmettere le repliche dell’anime.

Holly e Benji glorifica la violenza sulle donne?

Circa un anno fa la televisione pubblica cilena TVN era stata denunciata e successivamente condannata a pagare una salatissima multa di circa 7 mila dollari per aver trasmesso l’episodio 33 della serie originale Holly e Benji che, si leggeva nella sentenza, glorificava la violenza sulle donne.

L’episodio è uno dei più drammatici, sportivamente parlando, ed è quello in cui Julian Ross schiaffeggia la manager della Mambo, Amy, per aver rivelato ad Holly dei problemi dei suoi problemi di salute – trovate la clip, rigorosamente presa dalla televisione cilena in testa all’articolo.

Dopo circa un anno la sentenza d’appello ha, fortunatamente, ribaltato la decisione ed il giudice ha motivato la nuova sentenza dicendo che:

Uno dei protagonisti soffre di un problema cardiaco che vuole mantenere segreto e una ragazza che lui considera amica lo rivela al suo rivale, così lui schiaffeggia la ragazza in una frazione di tempo minore di un minuto, perché pensava che lei non avesse diritto di raccontare il suo segreto, in quanto avrebbe tolto al suo rivale il desiderio di competere; così facendo ha indicato alla ragazza la sua volontà di non vederla più intervenire nella questione.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions, il gioco

A 10 anni di distanza dall’ultimo titolo, Captain Tsubasa si prepara a tornare su console! Captain Tsubasa è un manga storico, un capolavoro conosciuto e amato in tutto il mondo anche nel 2020. Il nuovo titolo per console sarà un gioco di calcio in stile arcade.

Tutti potranno sfidare i rivali a suon di giocate spettacolari con una grafica di ultima generazione!

Caratteristiche principali

Un nuovo gioco di Captain Tsubasa con grafica fumettistica ed effetti realistici!

Ispirato alla celebre serie di Captain Tsubasa, questo titolo riprende lo stile grafico dell’anime aggiungendo nuovi effetti grafici realistici.

La cura dei dettagli nella rappresentazione dello stile di tutti i celebri personaggi renderà ogni incontro spettacolare e indimenticabile!

Giocate mozzafiato e fulminee per un gioco di calcio ad alto tasso di azione arcade!

Il genere calcistico arcade permette ai giocatori di vivere azioni spettacolari in tempo reale, ed è uno degli aspetti che hanno reso popolari i titoli dedicati a Captain Tsubasa.

In questo coinvolgente gioco d’azione potrete divertirvi a segnare gol ai vostri avversari usando rapidamente fantastiche abilità grazie a un sistema di controllo semplice da padroneggiare.

Il gioco avrà due Modalità Storia:

EPISODE: TSUBASA : I giocatori possono rivivere l’iconica storia di Tsubasa mentre gioca per la scuola Media Nankatsu e cerca di vincere il Torneo Nazionale delle Scuole Medie

: I giocatori possono rivivere l’iconica storia di Tsubasa mentre gioca per la scuola Media Nankatsu e cerca di vincere il Torneo Nazionale delle Scuole Medie EPISODE: NEW HERO: Dopo aver creato il proprio personaggio, i giocatori dovranno unirsi a una delle tre seguenti squadre: Scuola Media Furano, Scuola Media Musashi o Accademia Toho. Dal Torneo Nazionale delle Scuole Medie fino al Campionato Mondiale Giovanile, questa modalità Storia permetterà ai fan di superare sfide esclusive, far crescere il proprio personaggio e fronteggiare i migliori giocatori del mondo per diventare l’eroe della propria avventura!

Questo il trailer:

Il gioco avrà inoltre una modalità Multiplayer che permetterà a (fino a) 4 giocatori di divertirsi online o offline con diverse modalità che verranno annunciate presto. Captain Tsubasa: Rise of New Champions sarà disponibile dal 28 agosto per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.

Capitan Tsubasa è uno spokon sul calcio, ideato da Yōichi Takahashi nel 1981. Il fumetto narra la storia di Tsubasa Ozora, un fuoriclasse del calcio giapponese che, dopo essere cresciuto nella scuola Nankatsu, a 15 anni lascia il Giappone per avventurarsi nel calcio brasiliano; successivamente, diventa professionista in Brasile prima e in Europa poi.

Il manga è pubblicato da noi da Edizioni Star Comics.

Acquistate Captain Tsubasa Rise of New Champions per PlayStation 4, con l’esclusiva sciarpa a tema grazie ad Amazon!