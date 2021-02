GTA 6 è nuovamente al centro di una serie di voci di corridoio che lo riguardano. Stando alle ultime indiscrezioni, il gioco dovrebbe vedere la luce nell’ottobre 2023 e la sua ambientazione sarà Miami. Pare che il gioco, stando all’insider anonimo che ha parlato su Reddit, sarà ambientato nella Florida degli anni ’70 con una grossa attenzione sulla trama, che sarà molto emozionante ai livelli di Red Dead Redemption 2, anch’esso un titolo di Rockstar.

Altre voci al riguardo parlano di un un open world leggermente più piccolo dei precedenti, ma più denso, realistico e con un’Intelligenza Artificiale più rifinita, in modo da far immergere di più il giocatore. Questo lascerebbe pensare che più che sulla quantità, Rockstar, per GTA 6, si stia concentrando sulla qualità. Non che i titoli precedenti non fossero di spessore, ma forse per GTA 6 è in corso una sorta di esperimento per rifinire gli stilemi della serie.

Vi ricordiamo che tutti questi sono solo rumor e per tali vanno presi, non sappiamo ancora nulla di ufficiale sul gioco e la stessa Rockstar non si è ancora pronunciata al riguardo.

GTA 6 – le notizie delle scorse settimane

GTA 6 è uno dei giochi più vociferati, sin dall’inizio di quest’anno. C’è che dice che Rockstar stia per annunciarlo o che lo annuncerà entro la prima metà del 2021. Tuttavia la ipotesi al momento più plausibile è che GTA 6 venga annunciato durante il Super Bowl 55, che si svolgerà questa domenica.

Sin dall’anno scorso, infatti, durante la trasmissione in diretta del famoso evento sportivo, Rockstar era stato uno dei riferimenti e maggiori sponsor. Ad esempio, poiché la città ospitante era stata Miami, vi era un certo legame con Vice City, oltre al fatto che molti canali hanno utilizzato un font dei caratteri vicinissimo a quelli dei vari capitoli del gioco.

Insomma, i fan dell’evento e di GTA 6 sperano che questo legame sia un qualcosa di più che uno sponsor pubblicitario e che ci possa essere un annuncio inconsueto da parte di Rockstar per il suo nuovo, attesissimo titolo. Ma sarà davvero così?

