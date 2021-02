Stando a quanto dichiarato da Activision, che si occupa di pubblicare i prodotti Blizzard, Overwatch 2 e Diablo IV non arriveranno entro il 2021. Pare che purtroppo quest’anno infatti i fan di Blizzard dovranno aspettare per vedere l’arrivo dei seguiti delle loro serie preferite. I due giochi erano stati entrambi annunciati durante il BlizzCon 2019, e nonostante i costanti aggiornamenti, Activision ha confermato il rinvio a, presumibilmente, il prossimo anno.

Voi quali dei due aspettate maggiormente? Overwatch 2 o Diablo IV?

Un’interessante novità di Overwatch 2 sarà la possibilità di mantenere i risultati e le collezioni ottenute con il primo capitolo. Oltre ciò ci saranno i modelli, le icone, gli spray e gli emote. Ovviamente un secondo capitolo conterà nuovi eroi e nuove mappe unite alle precedenti. Un’esperienza PVP rinnovata e delle missioni sia in cooperativa che a squadre.

Le nuove mappe saranno più ampie così da garantire una maggiore complessità. Questo dovrebbe dar vita a scontri più elaborati. Inoltre la casa di sviluppo ha parlato di nuovi nemici nelle arene PVE. Con i nuovi nemici inseriti ci saranno nuove tattiche e possibilità di interazione tra gli eroi e le loro capacità e quelle dei nemici. Sembra quindi che l’attenzione si sia concentrata su molteplici aspetti del gioco, sia per migliorare difetti dell’originale, sia per aggiungere nuove possibilità e caratteristiche.

Su Diablo IV invece Blizzard ha finora parlato soprattutto della storia. Il primo focus della casa produttrice è infatti proprio sullo storytelling che sembra cambierà nella sua metodologia e porterà l’attenzione sui personaggi dando maggior risalto a ciò che dicono con la telecamera di gioco e immergendo maggiormente i giocatori in ciò che accade con animazioni e interazioni tra i personaggi piuttosto che un mero scambio di battute. E infine le cutscenes in tempo reale invece che andare ad interrompere la scena.

Si è parlato anche di multiplayer, che sebbene non diverrà di massa, quindi sulla falsariga dei precedenti, verrà maggiormente ampliato per favorire l’incontro tra giocatori che avverrà ad esempio nelle città una volta che momenti importanti della trama verranno portati a termine. Si potrà altresì essere chiamati a partecipare ad eventi o battaglie, ma il giocatore sarà sempre libero di rifiutare e continuare la sua partita in solitaria.