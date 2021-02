I fan di Dragon Ball hanno posto molte domande sulla serie, e può essere difficile tenere traccia di ciò a cui è stata data una risposta o meno. Nel corso dei decenni, la razza dei Saiyan ha suscitato molto dibattito sui suoi livelli di potere, ma questa è tutt’altra faccenda. In effetti, i capelli dei Saiyan sono diventati un punto di contesa per molti fan, ma il creatore Akira Toriyama ha cercato di chiarire i sospetti sui capelli di Goku, in passato, come potete leggere in questo nostro articolo.

Dragon Ball – i capelli dei Saiyan non cambiano proprio mai?

Se non lo ricordate, Toriyama ha parlato dei Saiyan e dei loro capelli qualche tempo fa. Dragon Ball Super Exciting Guide: Character Volume ha affrontato una serie di problemi con l’artista in una chat precedente. Fu lì che Toriyama disse questo sui Sayan e sui loro capelli:

“Per inciso, non è che la loro pettinatura non cambi mai; Nappa è diventato calvo, dopotutto. La condizione dei capelli dei Saiyan è la stessa dei terrestri; le loro proprietà sono solo leggermente diverse“.

Questa citazione è piuttosto famosa all’interno del fandom in quanto si rivolge ai Saiyan e ai loro misteriosi capelli. Per anni, i fan di Dragon Ball sono stati lasciati a chiedersi perché i capelli di Goku da adulto fossero gli stessi di quando era bambino. Queste domande sono aumentate quando Gohan è stato visto con diverse acconciature, per non parlare dei baffi di Vegeta. Secondo Toriyama, sembra che i Saiyan purosangue non si taglino i capelli o addirittura non provino ad acconciarli in modo diverso dalla loro forma naturale. E per quanto riguarda barba e baffi, c’è una spiegazione.

Quando guardi il testo originale della rivista, Toriyama si riferisce ai capelli usando questi Kanji: 頭 髪. La traduzione più rigorosa è “capelli della testa”, per cui non si riferisce a barba e baffi. Questo spiega perché Vegeta e Nappa si siano fatti crescere la barba senza stravolgere le usanze Saiyan. Quindi, se un giorno Goku vorrà farsi crescere la barba, potrà certamente farlo!

Acquistate l’action figure gigante Limit Breaker di Goku QUI!