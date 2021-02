Le uscite manga J-POP del 10 Febbraio 2021 vedono il debutto dell’inedito Prime Rose di Osamu Tezuka, la pubblicazione dei nuovi volumi di serie come L’Eroe è Morto, Radiant o The Girl from the Other Side e la conclusione dell’adattamento manga del film animato 009 RE:Cyborg.

Di seguito tutte le uscite manga J-POP del 10 Febbraio 2021; qui il calendario completo del mese.

Le uscite manga J-POP del 10 Febbraio 2021

Prime Rose 1

Di Osamu Tezuka

€ 15,00

Per portare la pace tra due regni in guerra, gli ultimi nati delle due famiglie reali vengono scambiati come ostaggi e cresciuti ognuno nel Paese nemico, ma le macchinazioni oscure di una setta demoniaca minacciano di far precipitare nel caos un mondo già devastato…Tre decenni dopo Zaffiro, Osamu Tezuka trova in Prime Rose una nuova principessa guerriera, costretta dal fato ad abbandonare una tranquilla vita da liceale per impugnare la spada e salvare un pianeta dal passato misterioso!

Girl From The Other Side 10 di 11

Di Nagabe

€ 6,50

L’angoscia che porta nel cuore e i sospetti che nutre nei confronti del Dio dei Relegati spingono il sovrano del Regno Interno a tradire la propria gente, permettendo a Shiva di fuggire. La giovane è convinta che il maestro sia rimasto ad aspettarla ma, quando torna da lui, scopre che si è già tramutato in un albero…Travolta dalla tristezza, anche Shiva subisce una metamorfosi, portando alla luce una verità difficile da accettare…

Hanako Kun – I 7 Misteri Dell’accademia Kamome 4

Di Aida Iro

€ 5,90

Ko Minamoto, l’esorcista che tiene d’occhio Hanako, decide di aiutare uno spettro che sta infestando l’atrio della scuola a risolvere le sue faccende in sospeso per riuscire a farlo passare oltre. Tuttavia, dietro tutta la vicenda si cela qualcuno di inaspettato…

Radiant 14

Di Tony Valente

€ 7,90

La prima serie euromanga ad aver ispirato un anime giapponese! Il fenomenale euromanga di Tony Valente, autore ammirato da Hiro Mashima (Fairy Tale) e Yusuke Murata (One-Punch Man), prosegue con un nuovo attesissimo volume! Grazie a Dragunov, Seth riesce a sfuggire alle grinfie di Adriel. Nel frattempo, Mélie, Ocoho e Yaga vengono salvati dalla Gang delle Gocce. Doc invece passa per una vittima del gruppo del cornuto e si fa salvare dagli stessi inquisitori…Mentre Seth tenta di evitare i pezzi grossi dell’Inquisizione, si fa beccare da due domitor, Lupa Lycco e Kamagoe.

L’Eroe è Morto 19

Di Subaruichi

€ 6,00

Il mondo sta per essere distrutto per mano dello zombi definitivo manovrato da Rakvart, il Re negromante, e dei giganteschi esseri viventi scesi da un mondo superiore. Kyle, Isaac e gli altri combattono con tutte le proprie forze per poterlo salvare…e con loro un certo negromante. Nel frattempo Touka sfida a duello lo stesso Rakvart, che ormai risiede nel corpo di Shion! L’esilarante manga fantasy parodico continua a sfornare irresistibili gag e azione!

Radiation House 9

Di Tomohiro Yokomaku e Taishi Mori

€ 6,50

Il manga medico che esplora le malattie invisibili all’occhio umano! An parla con una vecchia maestra delle elementari, che le rammenta di un compagno di classe al quale al tempo si era affezionata. La dottoressa, però, non riesce a ricordarne il volto e si sente confusa. Mentre torna a casa, d’un tratto di fronte a lei compare una bimba alla ricerca del suo cagnolino, così decide di aiutarla per evitare che finisca nei guai. Le due raggiungono il letto del fiume, dove, insieme al cagnolino, trovano anche Iori…An riuscirà finalmente a ricordarsi di lui?

009 Re:Cyborg 6 di 6

Di Shotaro Ishinomori, Kenji Kamiyama, Gato Aso

€ 6,90

L’ultima prova imposta ai cyborg della serie 00: far esplodere un missile nucleare lacniato secondo il volere della “Sua voce”, prima che rientri nell’atmosfera! Rinunciando alla propria vita, Joe è partito per lo spazio e, malgrado sia riuscito a raggiungere il missile, il suo destino pare essere quello di scomparire nello spazio siderale…Chi afferrerà la mano che Joe sta tendendo nel vuoto?

Il Richiamo di Cthulhu – regular edition

Di H. P. Lovecraft, Gou Tanabe

€ 7,50

Marzo 1953. In tutto il mondo, artisti e altri individui dalla fertile immaginazione sono tormentati da visioni da incubo, tutte con qualcosa in comune: una voce misteriosa che rimbomba in una città dalle geometrie impossibili e una figura tentacolare che estende la sua ombra aliena sull’umanità. Intanto, nel bel mezzo dell’oceano, terrificanti terremoti sembrano confermare la veridicità di pericolose leggende.

