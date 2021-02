Il 2021 appare davvero un anno sconvolgente per l’Indagatore dell’Incubo, eroe della casa editrice Bonelli. Insieme all’uscita regolare in edicola della serie creata Carlo Ambrosini, I padroni del nulla, ritorneranno tutte le altre storie di Dylan Dog creato da Tiziano Sclavi.

Nelle uscite 2021 legate all’Indagatore dell’Incubo ritroverete sia le firme che hanno fatto la storia della testata sia i più interessanti talenti emergenti della scena fumettistica nostrana.

Il numero 413 di Dylan Dog vede il ritorno di Rania che troveremo anche nell’episodio successivo Giochi Innocenti, scritto da Paola Barbato e illustrato da Paolo Martinello. A marzo uscirà Dylan Dog Magazine creato da Paola e da Alessandro Baggi. Uzzeo è invece l’autore del numero 416 con Arturo Lauria, storia che proseguirà sul numero 417 sceneggiato da Baraldi e Angelo Stano.

In estate durante il ColorFest 38, Groucho III, verranno presentate due storie tratte dal Grouchomicon (una delle quali colorata per l’occasione) e una inedita realizzata da Davide La Rosa & Luca Bertelè. Non mancherà all’appello il consueto Pianeta dei Morti che Alessandro Bilotta sta elaborando per Sergio Gerasi.

Per quanto riguarda il numero 5 di Dylan Dog Oldboy, dedicato a San Valentino, il primo episodio, sceneggiato da Giuseppe De Nardo, è scritto da Luigi Siniscalchi e Sergio Algozzino, mentre l’altra storia è affidata a Luigi Mignacco e Maurizio Di Vincenzo.

Tornano poi Giancarlo Marzano, Giovanni Di Gregorio, Contu, Bruno Enna e Baraldi relativamente ai testi, e Corrado Roi, Nicola Mari e Luigi Piccatto per quanto riguarda i disegni. A giunio arriverà in edicola il numero 7 creato da Montanari & Grassani, e sarà a tema estivo, mentre il numero 9, in edicola da ottobre, sarà dedicato a Halloween e raccontato da Paola Barbato e Gianluca Acciarino. Infine il successivo sarà a tema natalizio e vedrà la partecipazione di Alberto Ostini e Paolo Bacilieri.

In libreria, in primavera e in autunno, uscirà I Racconti di Domani, scritto da Tiziano Sclavi e disegnato da Gerasi e di Davide Furnò.

Per finire prosegue il team-up tra Dylan Dog e Batman grazie a Roberto Recchioni, Werther Dell’Edera e Gigi Cavenago.

