Il sito ufficiale dell’anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha annunciato quest’oggi che lo studio di animazione Ufotable sta realizzando 4 cortometraggi a tema San Valentino.

Demon Slayer – i dettagli dei nuovi cortometraggi per San Valentino

intitolati Kimetsu Gakuen Valentine-hen (Demon Slayer Academy Valentine Chapter). Tutti e quattro i cortometraggi debutteranno sul canale YouTube di Aniplex il 14 febbraio alle 10:00, alle 13:00, alle 16:00 e alle 20:00. (orari giapponesi).

I cortometraggi accompagnano l’evento in streaming online “Kimetsu-sai” lo stesso giorno, che celebra i due anni di vita dell’anime televisivo. Il quarto cortometraggio Kimetsu Gakuen Valentine-hen debutterà all’interno dello stream dell’evento.

Gotouge ha lanciato il manga Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha a febbraio 2016. Il manga è terminato a maggio 2020. Shueisha ha pubblicato il 2 ° e ultimo volume del manga a dicembre 2020 e ha rivelato a novembre 2019 che Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è stato il secondo manga più venduto della società nel 2019, secondo solo al manga One Piece di Eiichiro Oda. Il manga ha venduto complessivamente 102.892 milioni di copie al 6 dicembre.

Il manga ha ispirato un anime televisivo che è stato presentato in anteprima nell’aprile 2019.

La serie è stata seguita dal film anime Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train nell’ottobre 2020. Il film ha incassato più del film La Città Incantata di Hayao Miyazaki del 2002, il suo ultimo rivale per i guadagni più alti di tutti i tempi nella storia del Giappone. La città incantata ha guadagnato 30,8 miliardi di yen quando era proiettato nei cinema, ma da allora ha guadagnato un totale di 31,68 miliardi di yen dopo le proiezioni di revival di questa estate.

Il film Demon Slayer è ora anche almeno il secondo film anime più redditizio di tutti i tempi in tutto il mondo, in cima a Your Name., il quale ha guadagnato in totale 357.986.087 yen. Il film ha venduto 26,88 milioni di biglietti per un totale cumulativo di 36.884.239.450 yen (circa 291.606.797 euro), al 31 gennaio.

Acquistate Demon Slayer. Kimetsu no yaiba (Vol. 11) QUI!