La seconda stagione di The Promised Neverland è ormai entrata nel vivo della storia mostrando come appare il mondo fuori dalle mura dell’orfanotrofio noto come Grace Field House, come gli orfani tentano di sopravvivere in un mondo di mostri mentre scoprono i segreti del loro mondo, ma la storia sembrerebbe interrompersi questa settima per lasciare il posto a “episodio riepilogo“.

The Promised Neverland 2 – la storia viene interrotta da un episodio riepilogo

Certo, questo tipo di episodi sono utili per rimanere aggiornati sugli eventi precedenti della serie, ma molti fan non sono stati troppo entusiasti di sentire che The Promised Neverland 2 concentrerà i suoi sforzi su questo aggiornamento! E come dargli torto? I fan della serie erano già rimasti sconcertati a causa dell’ultimo episodio che ha sconvolto totalmente la trama originale e ora devono aspettare ancora un’altra settimana prima di vedere come la storia si evolverà dopo i cambiamenti apportati.

Next week's Episode of "The Promised Neverland" season 2 anime will be a recap episode.https://t.co/YRCCVtXOiY pic.twitter.com/PwpiAwT6v6 — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) February 4, 2021

Quasi tutti gli anime che sono stati rilasciati in passato hanno un episodio di riepilogo, o qualcosa di equivalente e capita che vecchi filmati vengano riutilizzati per rinfrescare i ricordi degli spettatori. Peccato che la seconda stagione di The Promised Neverland sia composta solo 11 episodi e, tenendo conto che il manga originale è caratteririzzato da una tramma ricca di eventi, sembra proprio che non ci sia il tempo materiale per interrompere così la storia con un riepilogo degli eventi appena trascorsi.

The Promised Neverland – il franchise

L’anime di The Promised Neverland è basato sull’omonimo manga giapponese scritto da Kaiu Shirai e illustrato da Posuka Demizu. È stato serializzato su Shueisha’s Weekly Shōnen Jump da agosto 2016 a giugno 2020, con i singoli capitoli raccolti e pubblicati da Shueisha in venti volumi tankōbon. In Italia il manga viene pubblicato dalla J-POP.

ll manga è stato adattato in una serie anime tv, la cui prima stagione è andata in onda dall’11 gennaio al 29 marzo 2019 con 12 episodi totali.

