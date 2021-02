Sky Violation, trasposizione anime del manga Tenku Shinpan – High Rise Invasion di Tsuina Miura e Takahiro Oba, sarà disponibile su Netflix in tutto il mondo dal 25 Febbraio 2021 come vi abbiamo già riportato.

I canali web ufficiali dell’anime hanno pubblicato un nuovo video promo estremo, che mostra l’alto livello di violenza grafica che caratterizza la serie.

Possiamo guardalo in apertura.

Masahiro Takata (Super Seisyun Brothers, Libra of Nil Admirari) dirige Sky Violation presso lo studio Zero-G su sceneggiature supervisionate da Touko Machida (7SEEDS, La Scomparsa di Yuki Nagato).

Yoichi Ueda (Gangsta.) si occupa del character design e della direzione generale dell’animazione; tatsuo e Youichi Sakai compongono la colonna sonora.

Il gruppo idol EMPiRE interpreta la canzone della sigla di apertura HON-NO, mentre la rock band Have a Nice Day! si occupa invece della sigla di chiusura, intitolata Watashi no Na wa Blue (Il mio nome è Blue).

Tsuina Miura (autore di Ajin) e Takahiro Oba hanno pubblicato i capitoli di Sky Violation dal 5 Dicembre 2013 al 4 Aprile 2019 sul sito web Manga Box di DeNa.

L’opera si compone di 21 volumi, pubblicati da Kodansha in Giappone e in Italia da Planet Manga:

NELLA NUOVA OPERA DELL’AUTORE DI AJIN IL TERRORE È UN DEDALO DI GRATTACIELI LA CUI SOLA VIA D’USCITA È LA MORTE… Non puoi chiamare aiuto. Non puoi scendere in strada. Tutto ciò che puoi fare è salire sui tetti e scappare prima che le Maschere ti raggiungano. Da Tsuina Miura e Takahiro Oba, una disperata fuga per la sopravvivenza sospesa nel cielo di un mondo senza vita.