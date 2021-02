BRZRKR # 1 sta per lasciare un segno enorme nell’industria dei fumetti. La nuova serie è scritta dalla star di Hollywood Keanu Reeves e dal co-sceneggiatore Matt Kindt, mentre gli artwork sono realizzati da Ron Garney, e la notizia è che sta per diventare il comic più venduto da anni.

BRZRKR – il grande debutto nel mondo dei comics di Keanu Reeves

Garney si è rivolto a Facebook per rivelare che le vendite del primo numero avrebbero stabilito un record:

“BRZRKR # 1 ha superato le 600.000 copie – grazie a tutti per l’incredibile entusiasmo e supporto per questo progetto da parte mia, Keanu, Matt K, Ross, Eric, Bill, Filip, Stephen, Matt G e tutti delle persone stellari di Boom!“.

BRZRKR # 1 ha già superato le 600.000 copie già vendute, il che lo rende senza dubbio il comic più venduto degli anni 2020, superando Dark Nights: Death Metal # 1 e diventando il fumetto più venduto da Star Wars # 1 nel 2015. BRZRKR # 1 è anche il fumetto di Boom più venduto di sempre dal crossover Big Trouble in Little China / Escape From New York # 1 che ha venduto 421.000 copie quando ha debuttato nell’ottobre 2016.

Di seguito trovate le copertine e tutte le informazioni relative a BRZRKR # 1!

BRZRKR # 1

(W) Matt Kindt, Keanu Reeves (A) Ron Garney (CA) Rafael Gramp?

* Scoprite il prossimo franchise d’azione di successo dell’iconico KEANU REEVES nel suo debutto come sceneggiatore di fumetti assolutamente da leggere insieme al co-sceneggiatore best seller del New York Times Matt Kindt (Folklords, Bang!) E al celebre artista Alessandro Vitti (Marvel’s Secret Warriors) in un nuova serie brutalmente violenta sulla lotta di un guerriero immortale attraverso i secoli.

* L’uomo conosciuto solo come Berzerker è mezzo mortale e mezzo dio, maledetto e costretto alla violenza… anche a costo del sacrificio della sua sanità mentale.

* Ma dopo aver vagato per il mondo per secoli, Berzerker potrebbe aver finalmente trovato un rifugio, lavorando per il governo degli Stati Uniti per combattere battaglie troppo violente e troppo pericolose per chiunque altro.

* In cambio, a Berzerker verrà concessa l’unica cosa che desidera: la verità sulla sua infinita esistenza intrisa di sangue… e come porvi fine.

NOTA: per lettori maturi

Nei negozi: 24 febbraio 2021

