Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco Perfect Edition di Edizioni Star Comics è tornata di nuovo interamente disponibile.

L’editore ha infatti reso noto, attraverso i propri canali web ufficiali, che i volumi 11/22 sono di nuovo disponibili in fumetteria, libreria e online, andando così a completare la perfect edition della celeberrima serie storica del maestro Masami Kurumada.

I primi 10 volumi sono tornati disponibili lo scorso Ottobre.

La Perfect Edition di Saint Seiya si compone di 22 volumi, che Edizioni Star Comics ha pubblicato per la prima volta tra il 2008 e il 2009.

Le caratteristiche dell’edizione sono così presentate dalla casa editrice:

Tornano Pegasus e tutti gli altri Cavalieri dello Zodiaco in una nuova edizione completamente “rimasterizzata” e arricchita dalle tavole a colori originali.

FINALMENTE IN EDIZIONE ‘PERFECT’ ANCHE IN ITALIA: l’unica, vera, originale versione di SAINT SEIYA così com’è stata concepita all’origine!

– Tutte le tavole a colori (originariamente apparse solo su rivista)

– Vignette e dialoghi aggiornati

– Nuovissime copertine inedite

– Nuovo adattamento

– Volumi enormi, dalle 232 alle 256 pagine ciascuno

– Grande formato

Un’occasione imperdibile per tutti i giovanissimi lettori che non hanno mai letto uno dei manga più celebri e avvincenti, nella stessa edizione ‘perfect’ che ha riportato all’apice del successo Dragon Ball!

Un altro ‘must’ per ogni vero collezionista!