Crunchyroll ha annunciato di avere stretto un accordo con la Green Door Pictures di Idris Elba e la Pink Towel Pictures della moglie Sabrina Elba per la produzione di una serie anime.

L’annuncio coincide con il raggiungimento, da parte di Crunchyroll, di 4 milioni di abbonati.

Dantai – la nuova serie dark fantasy

La serie è attualmente intitolata Dantai e sarà creata da Crunchyroll insieme a Idris Elba e Sabrina Elba. Dantai è descritto come una serie dark fantasy.

Joanne Waage di Cronchyroll descrive così la nuova serie:

Attualmente in fase di sviluppo, la serie di fantascienza afro-futuristica sarà ambientata in una città in cui l’ascesa della biotecnologia ha creato un divario sempre più ampio tra chi ha e chi non ha. Due stelle nascenti da entrambi i lati di questa divisione si scontrano e la lotta porterà all’uguaglianza e alla parentela all’interno di una società corrotta.

E ancora:

Per più di un decennio, attraverso gli anime e gli originali ispirati agli anime, Crunchyroll ha guidato la carica per la divulgazione dell’animazione per adulti e stiamo rapidamente diventando l’epicentro per la prossima generazione di fan dell’animazione, come dimostra la nostra incredibile crescita in utenti registrati e abbonati. Le generazioni Y e Z sono ormai stanche dei supereroi e sono affamate di nuove storie e idee. Questo accordo con Sabrina e Idris Elba è un altro esempio di come stiamo lavorando con i migliori partner per attirare un nuovo pubblico e raccontare storie nuove e avvincenti attraverso un mezzo che trascende i generi e le generazioni.

Dantai è la prima collaborazione dei produttori Idris Elba e Sabrina Elba che si dicono entusiasti di aver potuto sottoscrivere un accordo con Cronchyroll in quanto entrambi sono fan del genere e vedono in questo progetto una grande opportunità per creare qualcosa di unico insieme a una grande potenza come Cronchyroll.

Acquista il Blu-Ray di Suicide Squad