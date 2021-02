Il nuovo Resident Evil di Constantin, distribuito da Sony Screen Gems, ha una nuova data di uscita che differisce leggermente da quella annunciata in precedenza, ovvero il 9 settembre 2021, come potete leggere in questo nostro articolo.

Resident Evil – i primi dettagli del reboot

Il reboot cinematografico di Resident Evil sarà una storia sulle origini con Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen, Robbie Amell, Tom Hopper, Avan Jogia e Neal McDonough. La storia si svolge in una notte fatale a Raccoon City nel 1998 ed è diretta e scritta da Johnannes Roberts.

Robert Kulzer, James Harris e Hartley Gorenstein sono invece i produttori del film. Gli EP sono Martin Moszkowicz e Victor Hadida.

I sei precedenti film di Resident Evil hanno incassato un totale di 1,2 miliardi di dollari al botteghino nelle sale cinematografiche mondiali.

Il film reboot di Resident Evil è scritto e diretto da Johannes Roberts e dovrebbe adattare i primi due videogiochi Capcom.

Il cast include:

Kaya Scodelario (Maze Runner): Claire Redfield

Hannah John-Kamen (Ant-Man): Jill Valentine

Robbie Amell (Upload): Chris Redfield

Tom Hopper (The Umbrella Academy): Wesker

Avan Jogia (Zombieland: Double Tap): Leon Kennedy

Neal McDonough (Yellowstone): William Birkin

L’ultimo della prima serie di film di Resident Evil, diretto da Paul W.S. Anderson e interpretato da sua moglie Milla Jovovich, ha guadagnato 26,8 milioni di dollari solo in patria. A livello internazionale, tuttavia, Resident Evil: The Final Chapter ha incassato ben 285,4 milioni di dollari, di cui 160 milioni provenienti dalla Cina. Il sesto film con un budget di 40 milioni di dollari, distribuito da Screen Gems di Sony, ha incassato 312,2 milioni di dollari in tutto il mondo.

Basati sui videogiochi estremamente popolari di Capcom, i film di Resident Evil hanno guadagnato 1,2 miliardi di dollari in tutto il mondo fino ad oggi, rendendola la serie di film basata su un videogioco con il maggior incasso di sempre.

Quando uscirà il nuovo reboot di Resident Evil?

Ma ora veniamo al punto saliente di questo articolo: la nuova data di uscita del reboot di Resident Evil!

Il film vedrà la luce il prossimo 3 settembre 2021.

