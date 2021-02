Dopo aver speso 2 milioni di dollari in confezioni non aperte di carte Pokémon della prima edizione, lo YouTuber Logan Paul ha annunciato che metterà all’asta 36 dei pacchetti tramite Goldin Auctions.

I dettagli dello streaming sulle carte da collezione dei Pokémon

Le aste sono iniziate ieri, 4 febbraio, e dureranno fino all’11 febbraio. Ogni pacchetto avrà una base d’asta di 10.000 dollari. Dopo che saranno stati venduti, Paul ospiterà uno streaming per mostrare il disimballaggio sul suo canale YouTube il 27 febbraio, dove sarà raggiunto dal fondatore di Goldin Auctions Ken Goldin. Gli acquirenti potranno quindi vedere quali carte contengono i loro pacchetti! Paul ha ospitato eventi di disimballaggio simili in passato, con uno streaming di ottobre che ha raggiuntoto oltre nove milioni di visualizzazioni totali.

Ecco le dichiarazioni di Logan Paul:

“Sono entusiasta di collaborare con Goldin per il più grande unboxing di Pokémon di sempre. Questa è una mia ossessione ritrovata e sono così entusiasta di condividerla con altri appassionati in tutto il mondo“.

L’ossessione di Paul è stata mostrata a pieno negli ultimi mesi. A ottobre, lo YouTuber ha speso $ 150.000 per una carta Charizard senza ombre della prima edizione, PSA 10. Si sa che esistono solo 100 di queste carte e Paul è stato in grado di aggiungerne una alla sua collezione personale. Lo streamer aveva effettivamente deciso di fare un’offerta su una versione ancora più rara della carta, ma ha cambiato idea dopo aver visto quanto significasse per il suo attuale proprietario.

Sarà interessante vedere quanto venderanno i pacchetti di carte! Gli offerenti hanno la possibilità di guadagnare una notevole quantità di denaro, se dovessero trovare una carta come Charizard, Venusaur, Blastoise o Pikachu. Un rappresentante PSA sarà a disposizione durante lo streaming per assegnare i voti alle carte di alto valore.

Detto questo, i potenziali offerenti dovrebbero tenere presente che questi pacchetti potrebbero contenere anche carte molto meno redditizie. Lo streamer aveva precedentemente messo all’asta i pacchetti del set base della prima edizione per 11.111 dollari, al fine di raccogliere fondi per la National Alliance on Mental Illness. L’artista Vince “Vexx” Okerman era uno degli acquirenti, ma il valore delle carte contenute nel suo pacchetto era di soli 750 dollari.

Lo streaming per il disimballaggio coinciderà con il Pokemon Day di quest’anno. Il 27 febbraio segna il 25° anniversario del franchise di Pokémon, iniziato con l’uscita di Pokemon Rosso e Verde in Giappone.

