One Piece: Oda rivela il Frutto del Diavolo ideale per ogni Mugiwara

Attraverso la sessione di domande e risposte tra fan ed Eiichiro Oda-sensei pubblicate all’interno del Volume 98 di One Piece, uscito in Giappone e negozi online il 4 febbraio 2021, l’autore giapponese ha svelato quali poteri del Frutto del Diavolo (attualmente esistenti e già in possesso di altri) sarebbero l’ideale per tutti i componenti della ciurma di Rufy che non ne possiedono uno.

Fra questi ci sono Zoro, Nami, Usopp, Sanji e Franky.

L’autore giapponese ha esaminato i personaggi della ciurma che effettivamente non hanno un potere magico e, in un universo alternativo del manga, ecco quali mangerebbero e controllerebbero:

Zoro: Uo Uo no Mi (Frutto Pesce Pesce) Modello Zoo Zoo Mitologico: Seiryuu di Kaido.

“Vorrei che fosse la spada a trasformarsi in drago piuttosto che Zoro. Penso che sarebbe grandioso”.

Nami: Goro Goro no Mi (Frutto Rombo Rombo) di Ener. Lampo umano.

“Una versa signora del meteo. Adesso nessuno può fermarla più (escluso Rufy)”.

Usopp: Poke Poke no Mi (Frutto Pocket Pocket) di Bramenko. Tasche infinte in un unico corpo.

“La tasca perfetta per uno come Usopp che ha sempre una asso nascosto”.

Sanji: Sui Sui no Mi (Frutto Swim Swim) di Senor Pink.

“Permette di spuntare da mura o piscine dal pavimento. Se lo mangiasse Sanji, diventerebbe un’abilità perversa”.

Franky: Buki Buki no Mi (Frutto Arma Arma) di Baby 5.

“E’ l’ideale per le abilità di un combattente come Franky”.

Dove leggere One Piece

One Piece è disponibile per la lettura gratuita e legale attraverso MANGA Plus. La versione cartacea è edita in Italia da Edizioni Star Comics.

One Piece

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 1002 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 98 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 96 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 960 episodi ed è trasmessa ogni domenica.

In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Hollywood sta producendo una serie televisiva live action con attori reali in carne ed ossa per Netflix. Ecco qui a voi le ultimissime novità in merito.

Trama

“Nel fantasmagorico universo di One Piece non esiste la parola “riposo”, e l’instancabile mente del maestro Oda è costantemente al lavoro per partorire nuove, pazzesche avventure da far vivere alla masnada di pirati più bizzarra che ci sia! A Wa, il gruppo di Rufy ha quasi finito di radunare compagni e alleati, ed è ormai a un passo dalla pianificata irruzione sull’Isola degli Orchi. Nel frattempo, dal lato dei nemici, vede la luce la peggiore delle alleanze! Mentre Kaido brinda al “mostruoso” sodalizio, la situazione mondiale comincia a vacillare…”

