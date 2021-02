La quinta stagione animata di My Hero Academia, ispirata al manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi su Weekly Shonen Jump, è attesa per il debutto in Giappone il 27 marzo 2021 e gli eventi riprenderanno direttamente dalla conclusione della Stagione 4 andata in onda nel 2019.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER.

Il primo arco narrativo ad essere adattato, come da trailer svelato, sarà l’allenamento congiunto tra gli aspiranti eroi della classe 1-A e degli aspiranti eroi della classe 1-B del Liceo Yuhei.

Shueisha ha svelato poster promozionali per la quinta stagione con i nuovi costumi degli eroi delle due classi e, fra quelli della classe 1-A, appare una novità, ovvero Hitoshi Shinso che in realtà fa parte della classe 1-C del Dipartimento Generale.

Sebbene nella visual promozionale non vanti un costume accessoriato, possiede comunque una sciarpa in stile Aizawa-sensei e una maschera quindi sicuramente il suo outifit ha subito un aggiornamento rispetto ai tempi del Festival dello Sport.

Guardiamo qui le visual promozionali:

Questo aggiornamento e questa presenza tra le due classi annuncia come nella quinta stagione vi sarà, coerentemente al manga, un grande cambiamento per il personaggio in questione.

Il ragazzo, nell’universo anime, è ancora nel Dipartimento Generale e il suo Quirk non è stato considerato idoneo per entrare nella sezione Eroi in passato. Adesso, invece, Shinso avrà modo di provare se stesso unendosi alla classe 1-A per l’allenamento.

Non resta che attendere il 27 marzo per scoprirne di più.