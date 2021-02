Manifest Stagione 3 ha finalmente una data di uscita, almeno per quello che riguarda la messa in onda negli USA.

Il profilo Twitter ufficiale della serie tv di Jeff Rake ha infatti annunciato che la stagione 3 inizierà a essere trasmessa da Giovedì 1 Aprile 2021 sull’emittente NBC.

Restiamo in attesa di conoscere se anche questa nuova stagione della serie arriverà in Italia sui canali a pagamento di Mediaset in contemporanea con gli Stati Uniti.

Aspettando Manifest Stagione 3

Ideata da Jeff Rake per la produzione esecutiva di Robert Zemeckis (Ritorno al Futuro), negli Stati Uniti Manifest ha debuttato il 24 Settembre 2018 sulla rete NBC con una prima stagione di 16 episodi.

La seconda stagione conta 13 episodi, andati in onda sullo stesso network dal 6 Gennaio al 6 Aprile 2020.

Manifest Stagione 3 è stata confermata ufficialmente il 15 Giugno 2020.

Il cast include Josh Dallas, Melissa Roxburgh, Athena Karkanis, JR Ramirez, Luna Blaise, Jack Messina, Parveen Kaur e Matt Long; a questi si aggiungerà Holly Taylor nel ruolo di Angelina, passeggero del volo 828 che catturerà l’attenzione di Ben.

In Italia ha debuttato in contemporanea con gli Stati Uniti sul canale a pagamento Premium Stories di Mediaset dal 1 Ottobre 2018 al 25 febbraio 2019.

Su Canale 5 è andata in prima visione tv dal 3 Luglio al 31 luglio 2019.

Anche la seconda è arrivata prima su Premium Stories in contemporanea agli USA dal 16 Gennaio al 9 Aprile 2020 e poi in chiaro su Canale 5 in prima tv lo scorso Luglio.

Le prime due stagioni sono state riproposte da Italia 1 il Sabato pomeriggio dal 10 Ottobre 2020.

Un volo sparisce misteriosamente dai radar per riapparire dopo cinque anni e mezzo. Ma per i passeggeri sono trascorse solo poche ore. Tutti tornano alla loro vita, ma nulla sarà come prima.

