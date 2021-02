Ricorderete che appena qualche giorno fa vi avevamo mostrato un remake cancellato del celebre GoldenEye 007 per Nintendo 64 in una sua versione per la Xbox 360 di Microsoft. Ebbene, pare che una versione per PC completamente giocabile di ciò che esiste di questo remake sia teoricamente disponibile al pubblico.

Il gioco, i cui screen sono stati mostrati da vari utenti su Twitter, mostrano la versione praticamente completa del gioco.

È dunque possibile cercare la ROM praticamente integra della versione e giocarci liberamente su PC. Il titolo, già noto soprattutto negli ambienti speedrun, ha subito suscitato un notevole interesse e una caccia alla build che si è conclusa proprio in queste ore con la comparsa online della versione quasi completa. Il titolo, nella sua versione remake, mostra una grafica decisamente più avanzata e più rifinita e sarebbe potuta essere davvero una versione notevole se avesse visto la luce.

Voi la proverete?

GoldenEye 007 e la sua importanza storica

GoldenEye 007 è un gioco molto importante nel panorama videoludico in quanto sdoganò gli sparatutto in prima persona su console. Precedentemente, il genere era visto come un’esclusiva per PC. Sebbene ora il gioco risulti datato da giocare su Nintendo 64, all’epoca fu davvero rivoluzionario per i suoi controlli, la precisione e la giocabilità ottima. Il gioco era chiaramente basato sull’omonimo film di Martin Campbell con Pierce Brosnan ed era stato sviluppato da Rare.

La casa di sviluppo, oltre GoldenEye 007, era già nota al pubblico per giochi del calibro di Donkey Kong Country, Banjo Kazooie e più tardi Perfect Dark, considerato uno dei capolavori per Nintendo 64. Il remake doveva vedere la luce nel 2008, ma pare che dopo un iniziale accordo riuscito con Activision, il progetto fosse completamente deragliato fino alla sparizione del progetto.

Chissà se dopo tutto questo polverone non possa davvero arrivare un remake del gioco originale.

